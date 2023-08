Cúpula da Amazônia: Gustavo Petro, da Colômbia, é o terceiro presidente a chegar no encontro

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi o terceiro chefe de Estado a chegar no Hangar, em Belém, para participar do primeiro dia de Cúpula da Amazônia, nesta terça-feira (08). Antes dele, chegaram a presidente Dina Boularte, do Peru, e Luís Arce, da Bolívia.

De acordo com informações colhidas no local, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao evento antes das demais comitivas. Ele participou de uma edição do 'Conversa com o presidente' e já se encaminhou para dar início à agenda.

O evento ocorre na capital do Pará e discute políticas voltadas para a preservação ambiental com os oitos membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA. De acordo com o governo federal, a Cúpula é a maior iniciativa ambiental do Brasil no ano de 2023.