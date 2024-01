CRC PA empossa novos dirigentes; Ailton Ramos será presidente no biênio 2024 a 2025

Em solenidade realizada no auditório da Federação de Comércio do Estado do Pará (Fecomércio), o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará promoveu a sua 809ª reunião ordinária para empossar os novos dirigentes, nesta quarta-feira (3). Na ocasião, o contador Ailton Ramos foi nomeado como presidente. Ele ficará à frente da entidade no biênio de 2024 a 2025. A cerimônia foi conduzida pelo conselheiro efetivo com o registro mais antigo, o contador Luiz Tomás Conceição Neto.

Os dirigentes nomeados são:

Nelson Rocha como Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina;

Ana Cristina Marques como Vice-Presidente de Registro;

Anderson Silva como Vice-Presidente de Controle Interno;

Neusa Martins como Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional; e

Rafael Mendonça como Vice-Presidente de Assuntos de Política Institucional e Integração Estadual.

Segundo informações divulgadas pelo CRC PA, o novo conselho diretor foi eleito por meio de votação durante a reunião dos conselheiros da entidade. Uma única chapa foi registrada para concorrer aos cargos.

(Divulgação / CRC PA)

Os novos conselheiros efetivos e suplentes, irão compor e representar os profissionais da Contabilidade no Pará durante o quadriênio 2024/2027. Com as nomeações, ocorre a renovação de 1/3 do total de conselheiros que a entidade possui.

"Agradeço a todos, é uma honra assumir a presidência do CRC. Nossa gestão será orientada pelos princípios éticos e pela responsabilidade, vamos prezar por uma administração democrática e transparente", declarou Ailton Ramos, durante a solenidade desta quarta-feira (3).

Participaram da cerimônia a presidente do Sescon, Nelma Almeida, o ex-presidente do CRC Pa, Ian Blois, além de contadores e entidades representativas da categoria.

“Foi um prazer poder ter presidido durante esses dois anos o Conselho Regional de Contabilidade. Hoje, ver a eleição do conselheiro Ailton, que esteve junto comigo na gestão anterior, me traz a certeza que o CRC estará em boas mãos e dando continuidade no trabalho de valorização da nossa categoria” declarou o Ex-Presidente do CRC, Ian Blois.

Ailton Ramos

Formado em Ciências Contábeis pela Universidade da Amazônia (Unama), o novo presidente do CRC PA possui especialização em Contabilidade e Finanças Empresariais pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Com uma trajetória profissional de mais de 25 anos, obteve o título de Mestre em Contabilidade e Administração pela FUCAPE. Além de ser um empreendedor contábil, atua como professor universitário e educador financeiro.