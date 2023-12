Empresa oferece vaga de Gerente de Negócio no Pará

A Sicredi Norte está com processo seletivo aberto para preenchimento de uma vaga para o cargo de Gerente de Negócios em Agro. A atuação do profissional será na cidade de Capitão Poço, no nordeste do Pará. Oportunidade é destinada a pessoas das áreas de Administração, Economia, Contabilidade ou Agronomia​.

Como Gerente de Negócios em Agro, o futuro colaborador será responsável pela prospecção de novos associados e pela administração da carteira com foco no agronegócio e agricultura familiar. Além disso, será necessário apresentar soluções financeiras que atendam às necessidades do público em questão, efetivar negociações e cumprir as metas estabelecidas.

Requisitos

Para se candidatar, é necessário possuir curso superior completo nas áreas de Administração, Economia, Contabilidade ou Agronomia. Também é necessária uma experiência de, pelo menos, um ano em atividades de negócios em carteiras de produtos e serviços agro em cooperativas de crédito, bancos ou similares do mercado.

Conhecimentos sobre serviços financeiros, legislação cooperativista, noções do agronegócio, técnicas de vendas e negociação serão considerados diferenciais. A certificação CPA-10 é obrigatória. Mais informações sobre a vaga estão disponíveis no link: Gerente de Negócios Agro - Capitão Poço/PA (gupy.io).

Ao fazer parte da Sicredi Norte, o colaborador estará se juntando a uma instituição reconhecida como uma das melhores do Brasil para se trabalhar. Além disso, terá a oportunidade de alavancar a sua carreira em uma instituição comprometida com o desenvolvimento e crescimento dos seus colaboradores.