CPMI do INSS: relator pede indiciamento de Lulinha, Vorcaro e mais 214

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), pediu o indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, do senador Weverton Rocha (PDT-MA), do deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) e de mais 212 pessoas em seu parecer final.

Para Gaspar, o indiciamento do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "fundamenta-se nos elementos probatórios colhidos ao longo dos trabalhos desta CPMI, bem como nas informações constantes da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal".

O relatório final da CPMI é lido nesta sexta-feira, 27, após o Supremo Tribunal Federal (STF) barrar a prorrogação dos trabalhos do colegiado. O prazo de encerramento da comissão é neste sábado, 28.

Gaspar indicou que Lulinha teria cometido os crimes de tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa e participação em corrupção passiva. "À luz de todo o exposto, e considerando a gravidade dos elementos reunidos ao longo das investigações conduzidas por esta CPMI, pela Polícia Federal e pelos órgãos de controle, conclui-se pelo indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva pelos crimes acima", afirmou o relator. Lulinha já afirmou anteriormente não ter envolvimento no esquema de fraudes no INSS.

Em relação ao senador Weverton Rocha, o relatório aponta que o parlamentar teve "atuação estratégica como liderança política e suporte institucional da organização criminosa".

Segundo Gaspar, Weverton atuou como o articulador que garantia a fluidez dos interesses do grupo dentro da administração pública, permitindo a manutenção e expansão do sistema de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Ele foi indiciado pelos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

O deputado Euclydes Pettersen teve o pedido de indiciamento sob a alegação de que ele foi figura essencial no esquema de fraudes da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais (Conafer) e um dos destinatários de propinas. Ele foi indiciado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato.

Outros dois apontados em investigação da Polícia Federal como principais operadores do esquema de descontos ilegais de aposentadorias tiveram pedido de indiciamento no relatório final da comissão. Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informática, fraude eletrônica e furto eletrônico.

O Careca do INSS é chamado pelo relator de "principal operador financeiro" do esquema fraudulento de descontos não autorizados em aposentadorias. "Antônio Camilo se consolidou como um dos cérebros da engrenagem criminosa, responsável por movimentar milhões de reais desviados por meio de descontos ilegais em benefícios previdenciários", afirmou.

Já o empresário Maurício Camisotti teve pedido de indiciamento pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informática, fraude eletrônica e furto eletrônico.

"O indiciamento de Maurício Camisotti fundamenta-se em sua posição de liderança estratégica e como beneficiário final de uma das maiores estruturas de arrecadação ilícita contra o INSS, operada por meio do Grupo Total Health (THG)", disse Gaspar.

Veja os pedidos de indiciamento no relatório da CPMI do INSS:

Abraão Lincoln Ferreira da Cruz Adeilson Silveira Hora Adelino Rodrigues Júnior Ademir Fratric Bacic Adroaldo da Cunha Portal Alan do Nascimento Santos Aldo Luiz Ferreira Aleano de Souza Guardachoni Alessandro Antônio Stefanutto Alexandre Caetano dos Reis Alexandre Eduardo Ferreira Lopes Alexandre Guimarães Alexandre Moreira da Silva Alexsandro Prado Santos Américo Monte Américo Monte Júnior Anderson Cordeiro de Vasconcelos Anderson Ladeira Viana Anderson Pomini André Luís Alves Guimarães André Luiz Martins Dias André Paulo Félix Fidelis Andrei José Braga Mendes Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues Antenor de Sousa Neto Antônio Araújo da Gama Antonio Carlos Camilo Antunes Antônio Lúcio Caetano Margarido Aristides Veras dos Santos Brenda Aguiar Soares Bruna Braz de Souza Santos Carlos Afonso Galleti Júnior Carlos Alexandre Alvarenga Carlos Henrique da Rocha Gonçalves Carlos Roberto Lupi Carlos Roberto Ferreira Lopes Cecília Montalvão Simões Cecília Rodrigues Mota Cecílio Barbosa Cintra Galvão Celso Steremberg Charles Góes Freitas Cícero Vasconcelos Cicero Marcelino de Souza Santos Cleber Oliveira Medeiros Cristiana Alcântara Alves Zago Daniel Dirani Daniel Gerber Daniel Simas Daniel Orsini de Azevedo Danielle Miranda Fonteles Danilo Berndt Trento Daugliesi Giacomasi Souza Davi de Vasconcelos Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves Diego Luiz Nobre Barros Dogival José dos Santos Domingos Sávio de Castro Durval Natário Tosta IV Eduardo Silva Portal Edson Akio Yamada Edson Cunha de Araújo Eduardo Freire Delmont Elano Gil Carvalho Xavier Emanuel Pinheiro da Silva Eric Douglas Martins Fidelis Euclydes Marcos Pettersen Neto Fábio Luís Lula da Silva Felipe Macedo Gomes Felipe Vasconcelos Pereira Fernando Pereira dos Santos Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar Francisco Wesley Nascimento dos Santos Giovani Batista Fassarella Spiecker Giovanini Cardoso Gilmar Stelo Glauco André Fonseca Wamburg Glauco Daniel Ribas Santos Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano Gustavo Marques Gaspar Gutemberg Tito de Sousa Hamilton Souza Haran Santhiago Girão Sampaio Heitor Souza Cunha Hélio Marcelino Loreno Helionay Rodrigues de Sousa Herbert Kristensson Menocchi Higor Dalle Vedove Lourenção Igor Dias Delecrode Igor Oliveira Freitas Ina Maria Lima da Silva Ingrid Ambrózio Camilo Ingrid Pikinskeni Morais Santos Ivaldo Carvalho Silveira Ivânio da Rocha Oliveira Janete Pereira Lima Jerônimo Arlindo da Silva Júnior Joab Félix de Medeiros Joana Gonçalves Vargas João Carlos Camargo Júnior João Milton Carneiro Neto Jobson de Paiva Silveira Sales Jonathan de Souza Almeida José Arnaldo Bezerra Guimarães José Branco Garcia José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade) José Cordeiro de Vasconcelos José Fernando Costa dos Santos José Laudenor da Silva José Lins de Alencar Neto José Silva Miguel Júnior José Sarney Filho Jucimar Fonseca da Silva Leandro Fagner da Fonseca Alves Leonardo Cerquinho Monteiro Leonardo Rolim Lucas Fonseca da Silva Lucineide dos Santos Oliveira Luís Lima Martins Marci Eustáquio Teodoro Márcio Alaor de Araújo Marco Aurélio Gomes Júnior Marcos Brito Campos Júnior Marcos dos Santos Monte Marcus Vinicius Paranhos Faleiro Maria Eudenes dos Santos Maria Eunice Ribas Maria das Graças Ferraz Maria Gorete Pereira Maria Luzimar Rocha Lopes Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira Maria do Socorro Veras dos Santos Mauricio Camisotti Mauro Palombo Concílio Micael Ferrone Alves Pereira Milton Baptista de Souza Filho Milton Salvador de Almeida Júnior Mônica Ribeiro Santos Natal Leo Natal Leo Júnior Natjo de Lima Pinheiro Nelmar de Castro Batista Nelson Wilians Fratoni Rodrigues Nilton Claudio Carvalho Belsarena Nivaldo de Farias Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto Paulo Augusto de Araujo Boudens Paulo Otávio Montalvão Camisotti Paulo Cesar Roxo Ramos Paulo Gabriel Negreiros Pedro Alves Corrêa Neto Pedro Lettieri Neto Pedro Lucas Felix Canuto Pedro Oliveira de Queiroz Philipe Roters Coutinho Philippe André Lemos Szymanowski Rafael Emrich Candelot Raphael Maciel Snoeck Rayama Belmonte Riella Reinaldo Carlos Barroso de Almeida Renan Assunção Siqueira Renata Martins Costa de Siqueira Ricardo Bimbo Troccoli Ricardo Vinícius Campelo de Sá Roberta Moreira Luchsinger Roberto Marinho Luiz da Rocha Rodrigo Alves de França Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção Rodrigo Moraes Rogério Soares de Souza Romeu Carvalho Antunes Ronaldo Ribeiro Santos Ronaldo de Souza Estrella Rubens Oliveira Costa Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior Sandra Helena Lima do Nascimento Sandro Temer De Oliveira Sebastião Faustino de Paula Sérgio Cheque Bernardo Silas Bezerra de Alencar Silas da Costa Vaz Silvanete de Jesus Ribeiro Sílvio Roberto Machado Feitoza Suelen Ribeiro dos Santos Taline Nunes Campos Neves Tânia Carvalho dos Santos Teresa Raquel Barbosa Thaisa Hoffmann Jonasson Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento Thamiris Januário Mattos Snoeck Thamyrez Maia de Oliveira Ramos Thiago Henrique Paranhos Carvalho Thiago Rocha Guimarães Tiago Abraão Ferreira Lopes Tiago Schettini Batista Tônia Andrea Inocentini Galleti Vanderlei Barbosa dos Santos Vanessa Barramacher Tocantins Victor Infante Aiello Vinicius Faleiros Martins Vinícius Ramos da Cruz Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho Vitor Luís Spilla Antevere Vladimir Augusto de Oliveira Formiga Wagner Ferreira Moita Waldemar Monte Neto Walton Cardoso Lima Júnior Weverton Rocha Marques de Souza, senador Wilson Alexandre Sartin Panacione Wilson de Morais Gaby Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira Zacarias Canuto Sobrinho Artur Ildefonso Brotto Azevedo Daniel Vorcaro Augusto Lima Eduardo Chedid