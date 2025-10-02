Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CPMI convoca Maurício Camisotti, apontado como articulador da fraude do INSS

Estadão Conteúdo

A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira, 2, a convocação do empresário Maurício Camisotti, apontado como um dos principais articuladores do esquema de descontos associativos ilegais de aposentados. De acordo com as investigações, ele controlava ao menos três entidades que, desde 2021, faturaram mais de R$ 1 bilhão com a utilização de descontos não autorizados por beneficiários do INSS.

A Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), que repassou R$ 30,1 milhões ao grupo empresarial de Camisotti, teve recentemente o seu acordo com o INSS suspenso por decisão judicial.

O empresário está preso desde de setembro na Superintendência da Polícia Federal (PF). A prisão foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A convocação dele foi aprovada por requerimento do presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), que justificou que Camisotti é "figura central no esquema de descontos indevidos perpetrados contra beneficiários do INSS, esquema este que movimentou cifras bilionárias nos últimos anos".

Como mostrou o Estadão, em depoimento prestado à Polícia Federal, o advogado Fernando Cavalcanti, ex-sócio do advogado Nelson Wilians, disse que Camisotti fazia empréstimos às firmas do grupo pelo menos desde 2018. As transferências seriam para cobrir o "descontrole financeiro" de negócios do advogado que estavam com déficit.

Relatórios de inteligência financeira mapearam pelo menos R$ 28,1 milhões de transferências entre Wilians e Camisotti, e parte dos valores enviados pelo advogado ao empresário eram "sem lastro". A PF suspeita que Nelson Wilians pode ter lavado dinheiro para Camisotti.

A defesa de Camisotti nega qualquer participação dele em fraudes relacionadas ao INSS.

Também nesta quinta, o colegiado aprovou a convocação do ex-procurador-geral da autarquia Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, apontado como um dos facilitadores dos descontos associativos ilegais de aposentados. Segundo as investigações, uma empresa da mulher dele, Thaisa Hoffmann, recebeu R$ 11,9 milhões em propina.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS/FRAUDES/CPMI/CONVOCAÇÕES/MAURÍCIO CAMISOTTI
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

hospedagem

No Pará, Lula afirma sobre a COP 30: ‘Não vou para hotel, vou dormir num barco’

Durante agenda no Marajó, o presidente Lula falou sobre a realização do evento em Belém, em novembro

02.10.25 14h58

ENERGIA ELÉTRICA

Durante visita a Breves, Lula promete levar energia elétrica a todas as casas do Marajó

Presidente reforçou compromissos com a região nesta quinta-feira (2)

02.10.25 14h51

expectativa

'Se preparem para lutar porque vamos derrotar vocês outra vez', diz Lula sobre Eleições 2026

Nesta quinta, Lula inaugurou uma creche em Breves (PA) cuja obra, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom)

02.10.25 14h48

HOSPITAL NO MARAJÓ

Helder anuncia que Hospital Materno Infantil em Breves estará pronto até o fim do ano

Durante visita de Lula ao Marajó, ele critica falta de investimentos do governo anterior: 'Foram para o mundo dizer que o Marajó só tem explorador de criança'

02.10.25 14h39

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda