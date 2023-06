CPI dos atos de 8 de janeiro apresenta plano de trabalho; paraense deve ser ouvido

Na manhã desta terça-feira (6), foi apresentado o plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar os ataques às sedes dos três poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro desse ano. A relatora Eliziane Gama (PSD-MA) propõe que 37 pessoas sejam ouvidas pelo colegiado, entre elas o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública do DF no dia dos atos; e os ex-ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, Gonçalves Dias e Ricardo Cappelli (interino).

Na lista também está o empresário paraense George Washington de Oliveira Sousa, condenado por participação na explosão de bomba no aeroporto de Brasília, em dezembro do ano passado.

Veja a lista de pessoas que podem ser ouvidas pela CPI, conforme proposto pela relatora

Adauto Lucio de Mesquita, empresário suspeito de ser financiador Ainesten Espírito Santo Mascarenhas, empresário suspeito de ser financiador Ailton Barros, ex-major próxmo de Bolsonaro Alan Diego dos Santos, condenado por participação na explosão de bomba no aeroporto. Albert Alisson Gomes Mascarenhas, suspeito de participar dos atos Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF Antônio Elcio Franco Filho, coronel e ex-integrante do governo Bolsonaro Argino Bedin, empresário suspeito de ser financiador Augusto Heleno, ex-ministro do GSI Diomar Pedrassani, empresário suspeito de ser financiador Edilson Antonio Piaia, empresário suspeito de ser financiador Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da PMDF Fernando de Souza Oliveira, ex-Secretário Executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal George Washington de Oliveira Sousa, condenado por participação na explosão de bomba no aeroporto Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto (CMP) Jeferson Henrique Ribeiro Silveira, motorista do caminhão-tanque onde foi colocada a bomba Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Teixeira de Lima, Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) José Carlos Pedrassani, suspeito de ser financiador Joveci Xavier de Andrade, suspeito de ser financiador Júlio Danilo Souza Ferreira, ex-secretário de segurança do DF Leandro Pedrassani, suspeito de ser financiador Leonardo de Castro Cardoso, Diretor de Combate à Corrupção e Crime Organizado (Decor) da Polícia Civil do Distrito Federal Marcelo Fernandes, Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Márcio Nunes de Oliveira, ex-Diretor-Geral da Polícia Federal Marco Edson Gonçalves Dias, ex-Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República Marília Ferreira de Alencar, então Subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Milton Rodrigues Neves, Delegado da Polícia Federal Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e ex-chefe interino do Departamento de Operações (DOP) da PMDF Ricardo Garcia Cappelli, ex-ministro interino do GSI Roberta Bedin, suspieta de ser financiadora Robson Cândido da Silva, Delegado-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Silvinei Vasques, ex-Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal Wellington Macedo de Souza, suspeito de envolvimento no episódio da bomba Valdir Pires Dantas Filho, Perito da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro

Eliziane Gama informou que o ministro da Justiça, Flávio Dino, também deve ser ouvido, apesar do nome dele não estar na lista. Os pedidos propostos pela relatora ainda precisam ser votados pelos integrantes da CPI.