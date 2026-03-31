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Política

CPI do Crime Organizado aprova nova audiência para ouvir Campos Neto

Ex-presidente do Banco Central faltou à primeira convocação, que foi convertida em convite; data da nova audiência ainda não foi definida

Estadão Conteúdo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou nesta terça-feira, 31, um novo requerimento para ouvir o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. A data da audiência ainda não foi definida pela comissão.

O depoimento de Campos Neto estava agendado para esta terça, mas ele não compareceu. Isso ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, converter a convocação em convite, retirando assim a obrigatoriedade de sua presença.

O novo requerimento foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Ele argumentou que Campos Neto precisa fornecer explicações sobre a atuação da autarquia na fiscalização da instituição Master.

Entenda o motivo do novo requerimento da CPI

A decisão de converter a convocação em convite, tomada pelo ministro André Mendonça, gerou o impasse inicial para o comparecimento. Com este novo requerimento, a CPI busca garantir o depoimento do ex-presidente para esclarecer as questões levantadas sobre a atuação do Banco Central.

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CPI/CRIME ORGANIZADO

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