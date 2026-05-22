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Política

Após derrotas em negociação de delação de Vorcaro, advogado deixa defesa de banqueiro

Ainda não foi definido um nome para substituí-lo. Por enquanto, a defesa continua sob responsabilidade do advogado Sérgio Leonardo, que tem antiga relação de confiança com Vorcaro

Estadão Conteúdo
fonte

Daniel Vorcaro (Divulgação / Polícia Federal)

Após uma série de derrotas e desgastes na condução da delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, o advogado José Luís de Oliveira Lima, conhecido como Juca, comunicou sua saída do caso nesta sexta-feira, 22.

Ainda não foi definido um nome para substituí-lo. Por enquanto, a defesa continua sob responsabilidade do advogado Sérgio Leonardo, que tem antiga relação de confiança com Vorcaro.

Juca foi responsável por confeccionar a primeira proposta de delação do dono do Master, que nesta semana foi rejeitada pela Polícia Federal (PF) e devolvida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para complementos da defesa.

A avaliação dos investigadores é que a proposta era insuficiente diante das provas já colhidas e protegia diversas pessoas contra quem a própria PF já tinha provas robustas. Com isso, a PF rejeitou a delação e encerrou a negociação, enquanto a PGR devolveu o acordo e pediu para que fosse complementado.

Juca também se envolveu em desgastes com o relator do caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. O advogado teve uma discussão ríspida com o ministro nas últimas semanas. Depois que Mendonça citou que não homologaria a delação caso considerasse o acordo insuficiente de provas e devolução de recursos, Juca partiu para o embate e disse que recorreria para homologar a delação na Segunda Turma.

Com isso, André Mendonça cortou a interlocução com a defesa e parou de receber os advogados do banqueiro. Seu gabinete avisou à defesa que eles só poderiam se comunicar por meio de petições formais.

Também pesou na série de desgastes um encontro de Juca com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Floriano de Azevedo, que é aliado próximo do ministro do STF Alexandre de Moraes. A foto do encontro foi revelada pelo Estadão. Juca se encontrou com Floriano um dia após a entrega da proposta de delação e eles chegaram a conversar sobre o assunto.

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Palavras-chave

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/BANCO MASTER/PRISÕES/STF/VORCARO/DELAÇÃO/DEFESA/SAÍDA
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