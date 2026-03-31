CPI do Crime aprova quebra de sigilos fiscal e bancário de Zettel, cunhado de Vorcaro

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou nesta terça-feira, 31, a quebra do sigilo fiscal e bancário do pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro.

Autor do requerimento, o senador Humberto Costa (PT-PE) argumentou haver indícios de que Zettel mantém conexões financeiras com estruturas ligadas ao Banco Master e à Reag Investimentos, com possível uso para a circulação e ocultação de recursos de origem ilícita.

O parlamentar afirmou também que a medida é essencial para rastrear o fluxo financeiro entre pessoas e instituições envolvidas, identificar beneficiários finais e esclarecer eventuais práticas de lavagem de dinheiro ou atuação de organizações criminosas.