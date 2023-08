CPI das ONGs: jornalista mexicano fala sobre interesse internacional pelo Brasil

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação de Organizações Não Governamentais (ONGs) na Amazônia ouviu, nesta terça-feira (8), o jornalista Lorenzo Carrasco, autor do livro "Máfia Verde". Durante seu depoimento, o mexicano criticou o interesse internacional de outros países em relação ao Brasil.

“Não pode ser que o governo mundial vai querer estabelecer soberania em cima de um país como o Brasil. Não é mais uma teoria da conspiração, é tomar a soberania do país pelos recursos naturais. A nova ordem mundial prevê o surgimento de um poder hegemônico global. [...] Essas evidências não são narrativas”, afirmou.

O requerimento que convocava a presença de Carrasco na Comissão foi apresentado pelo senador Márcio Bittar (União Brasil-AC), relator da CPI, que justifica “vital importância” no depoimento, "para que a Comissão conheça os fatos e possa verificar o grau de interferência das organizações no processo de tomada de decisão do país", diz o texto.

Ele mesmo se pronunciou e fez alguns questionamentos a Lorenzo. Marcio Bittar disse que "criaram uma estratégia em torno da questão ambiental para controlar os recursos naturais do mundo, criando um controle mundial".

Problema

O jornalista convidado ainda ressaltou, no encontro, que o “maior problema não está fora do país” e que teria visto uma suposta declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre decisões ambientais. “Vi uma declaração do Lula dizendo que as decisões da COP têm que ser decisões do governo. Ela está falando dos governos mundiais. Essa é uma das questões que temos que mirar, o problema não está fora do país”, avaliou.

Lorenzon ainda afirmou que criar “medo, terror e catástrofe” é uma das formas de desafiar a soberania brasileira. “Na escola tem essa política, induzir medo, induzir terror, o fim do mundo. É estudado na psicologia social. Nós, primeiro, não temos que ter medo de enfrentar isso. A grandeza do Brasil, da América Latina, não podemos perder a fé nesse sentido de grandeza”.

Já o senador Jaime Bagattoli (PL-RO) criticou, durante o depoimento do jornalista, a atuação das ONGs na Amazônia. “Aí vêm as ONGs, querendo criar novas reservas indígenas, inclusive onde já tinha demarcação de terra na Amazônia. O senhor conseguiu enxergar muito mais à frente o que ia acontecer no Brasil, o quanto ia interromper o desenvolvimento da Amazônia. O mundo inteiro está sobre a gente”, relatou, falando com o jornalista.

Outra crítica do parlamentar foi quanto à ativista ambiental Greta Thunberg: “Quem é uma criança para dizer o que o Brasil vai fazer sobre a questão ambiental? Ou um cantor, um ator lá fora? Impor certas coisas. A grande mídia apoia esse tipo de situação, até porque tem certeza de que uma menina dessa falando influencia as crianças nas escolas”, finalizou o senador.