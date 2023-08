Sessão da CPI das ONGs desta terça-feira ouvirá autor de livro sobre a Amazônia

A próxima sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação das Organizações Não Governamentais (ONGs) na Amazônia está marcada para esta terça-feira (08). Essa será a segunda reunião dos senadores que fazem parte do grupo desde que voltaram do recesso, no último dia 1º. O convidado da semana será o jornalista Lorenzo Carrasco, autor do livro Máfia Verde.

A sessão será no Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 6 do Congresso Nacional, em Brasília. O requerimento que convoca a presença de Carrasco na comissão foi feito pelo senador Márcio Bittar, relator da CPI, e justifica “vital importância”. “Para que a Comissão conheça os fatos e possa verificar o grau de interferência das organizações no processo de tomada de decisão do país”.

VEJA MAIS

Em entrevista à reportagem do Grupo Liberal no dia 4 de agosto, o senador Zequinha Marinho explicou que o depoente será importante para que a CPI entenda como as entidades agem na região amazônica. "Ele é um jornalista mexicano que está radicado no Brasil desde a década de 80, quando veio trabalhar como correspondente estrangeiro. Na publicação, o jornalista apresenta, com riqueza de detalhes, como se dá a atuação de ONG”.

A investigação também vai buscar saber, conforme disse o parlamentar, “como essas organizações atuam internamente nos países para promover uma agenda de atores externos que são contrárias ao interesse nacional”. “Na sequência, iniciaremos as oitavas com dirigentes de ONGs. Conforme os requerimentos aprovados, serão convocados nos próximos dias”, diz. Os novos depoimentos devem ser somados ao relatório final.

Na semana passada, a comissão ouviu a deputada federal Sílvia Waiãpi (PL-AP) pela segunda vez. Em seu discurso, ela acusou uma marca varejista de promover uma política de fome em terras indígenas. "O Magazine Luiza vende cogumelo yanomami, franqueia o cogumelo e ajuda a financiar a fome dos indígenas yanomamis", afirmou a parlamentar, apresentando logo depois um vídeo mostrando o site da empresa de varejo.