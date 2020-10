Covid-19 provoca mudanças na campanha de Gustavo Sefer

O candidato do Partido Social Democrático (PSD), Gustavo Sefer anunciou em live nesta quinta-feira (29) que irá cancelar compromissos de campanha em que haja aglomerações. A decisão foi motivada pelo aumento do número de casos e internações nos hospitais de Belém, bem como pela confirmação de que a mãe do político e mais sete trabalhadores da produtora responsável pelo seu programa eleitoral foram infectados pelo novo coronavírus.

“A regra é regra pra todo mundo, mas parecer que quando se trata de eleição, de campanha, pode aglomerar, pode fazer reuniões com multidões. E eu tomei uma decisão difícil de ser tomada, ainda mais próximo já do dia da eleição, mas a saúde das pessoas de Belém, e essa é a principal bandeira que eu defendo: a preocupação com a saúde. A saúde das pessoas tem que estar sempre em primeiro lugar. Eu acho que o primeiro passo para quem quer ser prefeito de Belém é dar o exemplo. É mostrar pra população através das suas atitudes a sua preocupação com a cidade e com as pessoas da cidade”, declarou o candidato da coligação Frente Democrática Reconstruir Belém em tom de crítica às demais candidaturas.

Sefer afirmou que as agendas de encontros serão canceladas a partir de hoje. Além disso, algumas adequações ocorrerão como a realização de caminhadas sozinho. A agenda de gravação de programas de televisão, divulgação nas redes sociais e entrevistas na imprensa permanece inalterada.