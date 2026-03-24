Corrida pela presidência: Flávio Bolsonaro lidera cenário estimulado e encosta em Lula no Pará

A pesquisa mais recente sobre a disputa presidencial feita pela Paraná Pesquisas ouviu eleitores no Pará sobre suas intenções de voto e indica um cenário competitivo entre os principais nomes. O senador Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente no principal cenário estimulado, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança na modalidade espontânea, quando o eleitor não recebe lista prévia de candidatos.

Nesse formato, Lula soma 22,8% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 18,9%. O ex-presidente Jair Bolsonaro é citado por 4,8%. A pesquisa registra ainda 45% de eleitores que não souberam ou não quiseram opinar, além de 5,9% que indicaram voto branco, nulo ou em nenhum nome, o que demonstra um nível ainda elevado de indefinição no eleitorado paraense.

Quando os nomes são apresentados, o quadro se altera e aponta maior equilíbrio entre os dois principais candidatos. Flávio Bolsonaro aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva registra 38,3%, uma diferença de 2,7 pontos percentuais. Na sequência, Ratinho Junior tem 3,1% e Tereza Cristina soma 2,4%. Outros nomes, como Romeu Zema e Aldo Rebelo, aparecem com índices inferiores a 2%. Brancos, nulos ou nenhum totalizam 7%, enquanto 4,9% não souberam responder.

O comparativo com levantamento anterior, realizado em dezembro de 2025, mostra mudança na distribuição das intenções de voto. Flávio Bolsonaro passou de 29,9% para 41%, enquanto Lula variou de 45,4% para 38,3%. A oscilação indica redução da vantagem anteriormente registrada pelo presidente no estado.

Perfil do eleitorado

O recorte por perfil do eleitorado indica diferenças na base de apoio dos dois principais nomes. No caso de Lula, o melhor desempenho registrado está entre eleitores de menor renda e escolaridade, além de maior presença entre os mais jovens. Já Flávio Bolsonaro concentra índices mais elevados entre eleitores com maior renda e escolaridade, além de apresentar desempenho mais expressivo entre homens. Os dados mostram uma divisão de apoio por perfil socioeconômico, mantendo a tendência observada em disputas recentes.

Segundo turno mantém proximidade

Nos cenários de segundo turno, os números permanecem próximos. Em eventual disputa direta, Flávio Bolsonaro aparece com 47,4%, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva registra 42,9%. Brancos, nulos ou nenhum somam 6,1%, e 3,6% não souberam opinar. Esse percentual de indecisos ou não opinantes pode representar a difernça crucial na hora do pleito. Em outro cenário, sem a presença de Flávio Bolsonaro, Lula tem 43,9% contra 37,7% de Ratinho Junior, mantendo vantagem numérica.

A pesquisa também levantou a avaliação da administração federal. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovado por 53,7% dos entrevistados e aprovado por 43,1%. Entre as avaliações, 39,1% classificam a gestão como “péssima”, 8,1% como “ruim”, 19,8% como “regular”, 18,5% como “boa” e 13,2% como “ótima”.

Os dados mostram um cenário em que a disputa presidencial no Pará permanece concentrada em dois nomes, com variações conforme o formato da pesquisa e presença de outros candidatos. O volume de indecisos na espontânea e a diferença reduzida no cenário estimulado indicam que o comportamento do eleitorado ainda pode sofrer alterações ao longo do processo eleitoral.