Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Corrida pela presidência: Flávio Bolsonaro lidera cenário estimulado e encosta em Lula no Pará

Petista aparece à frente na pesquisa espontânea, mas diferença diminui quando nomes são apresentados

Maycon Marte

A pesquisa mais recente sobre a disputa presidencial feita pela Paraná Pesquisas ouviu eleitores no Pará sobre suas intenções de voto e indica um cenário competitivo entre os principais nomes. O senador Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente no principal cenário estimulado, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança na modalidade espontânea, quando o eleitor não recebe lista prévia de candidatos.

Nesse formato, Lula soma 22,8% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 18,9%. O ex-presidente Jair Bolsonaro é citado por 4,8%. A pesquisa registra ainda 45% de eleitores que não souberam ou não quiseram opinar, além de 5,9% que indicaram voto branco, nulo ou em nenhum nome, o que demonstra um nível ainda elevado de indefinição no eleitorado paraense.

Quando os nomes são apresentados, o quadro se altera e aponta maior equilíbrio entre os dois principais candidatos. Flávio Bolsonaro aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva registra 38,3%, uma diferença de 2,7 pontos percentuais. Na sequência, Ratinho Junior tem 3,1% e Tereza Cristina soma 2,4%. Outros nomes, como Romeu Zema e Aldo Rebelo, aparecem com índices inferiores a 2%. Brancos, nulos ou nenhum totalizam 7%, enquanto 4,9% não souberam responder.

O comparativo com levantamento anterior, realizado em dezembro de 2025, mostra mudança na distribuição das intenções de voto. Flávio Bolsonaro passou de 29,9% para 41%, enquanto Lula variou de 45,4% para 38,3%. A oscilação indica redução da vantagem anteriormente registrada pelo presidente no estado.

Perfil do eleitorado

O recorte por perfil do eleitorado indica diferenças na base de apoio dos dois principais nomes. No caso de Lula, o melhor desempenho registrado está entre eleitores de menor renda e escolaridade, além de maior presença entre os mais jovens. Já Flávio Bolsonaro concentra índices mais elevados entre eleitores com maior renda e escolaridade, além de apresentar desempenho mais expressivo entre homens. Os dados mostram uma divisão de apoio por perfil socioeconômico, mantendo a tendência observada em disputas recentes.

Segundo turno mantém proximidade

Nos cenários de segundo turno, os números permanecem próximos. Em eventual disputa direta, Flávio Bolsonaro aparece com 47,4%, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva registra 42,9%. Brancos, nulos ou nenhum somam 6,1%, e 3,6% não souberam opinar. Esse percentual de indecisos ou não opinantes pode representar a difernça crucial na hora do pleito. Em outro cenário, sem a presença de Flávio Bolsonaro, Lula tem 43,9% contra 37,7% de Ratinho Junior, mantendo vantagem numérica.

A pesquisa também levantou a avaliação da administração federal. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovado por 53,7% dos entrevistados e aprovado por 43,1%. Entre as avaliações, 39,1% classificam a gestão como “péssima”, 8,1% como “ruim”, 19,8% como “regular”, 18,5% como “boa” e 13,2% como “ótima”.

Os dados mostram um cenário em que a disputa presidencial no Pará permanece concentrada em dois nomes, com variações conforme o formato da pesquisa e presença de outros candidatos. O volume de indecisos na espontânea e a diferença reduzida no cenário estimulado indicam que o comportamento do eleitorado ainda pode sofrer alterações ao longo do processo eleitoral.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Ciro Nogueira diz que PP está 'de portas abertas' para Cláudio Castro após cassação no TSE

25.03.26 18h03

Senado aprova criação de 794 cargos e funções no TSE e TREs com impacto anual de R$ 109 milhões

25.03.26 17h58

Relator da CPMI do INSS se filia ao PL e encontra com Flávio Bolsonaro

25.03.26 17h53

JUSTIÇA

Cármen Lúcia determina cassação imediata do mandato de Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj

Ele foi condenado junto do ex-governador Cláudio Castro (PL) e do ex-vice-governador Thiago Pampolha por abuso de poder político e econômico.

25.03.26 17h29

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

Eleições 2026

Corrida pela presidência: Flávio Bolsonaro lidera cenário estimulado e encosta em Lula no Pará

Petista aparece à frente na pesquisa espontânea, mas diferença diminui quando nomes são apresentados

24.03.26 7h00

INVESTIGAÇÃO

Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O banqueiro namora com a influenciadora Martha Graeff, que possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram

17.03.26 15h07

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro confirma pré-candidaturas de Éder Mauro ao Senado e Rogério Barra à Câmara Federal

O anúncio foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que também se coloca como pré-candidato à Presidência da República pela legenda

18.03.26 18h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda