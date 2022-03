Corpo de Anivaldo Vale é velado por familiares e autoridades nesta quinta

O corpo de Anivaldo Vale, ex vice-prefeito e ex-deputado federal por três mandatos consecutivos, foi velado na manhã desta quinta-feira (24), no Recanto da Saudade, em Belém. Rodeado de familiares e dos quatro filhos, entre eles o deputado federal Cristiano Vale e o ex-vice-governador e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Município (TCM), Lúcio Vale, estiveram presentes autoridades políticas, como o governador Helder Barbalho e deputados estaduais.

O político estava internado há 43 dias no Hospital Adventista de Belém e, por complicações de saúde, devido à idade avançada, 77 anos, faleceu na tarde desta quarta-feira (23). Nascido em Ipanema (Minas Gerais), ele começou a trabalhar ainda jovem, ingressando no Banco do Brasil como porteiro, até chegar ao cargo de superintendente do Banco.

Ainda jovem, Anivaldo veio para o Pará, onde foi presidente do Banco da Amazônia, criando o FNO Especial, que alinhou o sistema de crédito ao homem do campo, criando um grande impacto social e impulsionando a economia nos municípios.

Também foi o deputado federal mais votado do seu partido, eleito por três vezes consecutivas, e ajudou a levar luz para comunidades por meio do Projeto Luz no Campo. Também dedicou sua gestão à recuperar estradas, portos e vicinais. Foi idealizador e criador da UFRA (Universidade Federal Rural da Amazônia), Instituição que em 2019, lhe concedeu o título de Doutor Honoris Causa, tornando-o a primeira pessoa fora do meio acadêmico a receber sua maior honraria.

Em Brasília, criou a Comissão da Amazônia de Desenvolvimento Regional, atual CINDRA, que abrange 9 estados amazônicos. No estado, exerceu o cargo de vice-prefeito de 2009 a 2012.