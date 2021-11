COP26: A caminho de Glasgow, Helder Barbalho diz que buscará ‘grande adesão’ a favor da floresta

O governador Helder Barbalho afirmou que vai buscar “uma grande adesão” em favor da floresta, durante a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), que está sendo realizada na cidade de Glasgow, Escócia. Ele gravou um vídeo de Londres, capital da Inglaterra, minutos antes de embarcar para representar o Pará no evento, que conta com a presença de autoridades de vários países.

“O Pará mostrará tudo que tem feito e acima de tudo os seus projetos, para buscar uma grande adesão em um movimento a favor a floresta, mas acima de tudo lembrando de todos os brasileiros que moram na Amazônia. Vamos lá representar o Pará e o Brasil”, declarou.

De acordo om informações divulgadas pelo Governo do Estado, durante o evento, Helder Barbalho deve reafirmar o compromisso estadual com as metas brasileiras fixadas no Acordo de Paris, válido desde 2016. Ele também será o líder do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, por delegação de seu atual presidente, Flavio Dino, e vai abrir a participação na Conferência do Clima com uma reunião com diretor-geral da Tropical Forest Alliance (TFA), Justin Adams, seguida de uma reunião sobre negócios sustentáveis promovida pelo príncipe Charles, juntamente com potenciais parceiros dos estados amazônicos.

A participação do governador na COP26 começa nesta sexta (5) e termina na próxima quinta (12).