Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Convenção do PL oficializará candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência no dia 25 em SP

A declaração vem em um momento em que uma ala do bolsonarismo questiona a manutenção do nome de Flávio

Estadão Conteúdo
fonte

Flávio Bolsonaro (Instagram @flaviobolsonaro)

O PL marcou a convenção nacional para oficializar a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato da sigla à Presidência para 25 de julho. O evento será realizado às 10h, no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, em São Paulo. O local tem capacidade para até sete mil pessoas.

A data e local foram anunciados há pouco pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, em suas redes sociais. "Nesse grande encontro, vamos homologar as nossas candidaturas à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado Federal, aos governos do Estado e principalmente à Presidência da República com Flávio Bolsonaro", disse.

A declaração vem em um momento em que uma ala do bolsonarismo questiona a manutenção do nome de Flávio, após a divulgação das conversas entre o senador e o dono do Master, Daniel Vorcaro, além de atritos com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A escolha por realizar a convenção em São Paulo, e não em Brasília, é estratégica: o Estado conta com o maior colégio eleitoral do País e concentra parte do empresariado e do mercado financeiro.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já havia adiantado que o partido pretendia realizar a convenção ainda em julho, mesmo diante de algumas indefinições, como a da escolha de um vice de chapa.

Pelo calendário eleitoral, as convenções partidárias devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Nelas, as legendas, em tese, determinam seus candidatos, incluindo vices, e coligações partidárias. Na prática, porém, os partidos podem homologar apenas o candidato titular e delegar a decisão sobre vice e sobre coligações para a Executiva Nacional. A escolha deve ser oficializada até 15 de agosto, prazo para registro das candidaturas. Isso daria mais tempo para o PL negociar a vice, após a formação das coligações partidárias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/PL/CANDIDATURA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Prazo para entrega de códigos-fonte da fiscalização eleitoral termina nesta segunda

06.07.26 20h47

Zema se distancia de Bolsonaro e diz ser contrário à tentativa de golpe, mas defende anistia

06.07.26 20h47

eleições 2026

Convenção do PL oficializará candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência no dia 25 em SP

A declaração vem em um momento em que uma ala do bolsonarismo questiona a manutenção do nome de Flávio

06.07.26 18h36

recursos

Mauro Cid recebeu convite para lecionar em curso na Espanha, diz defesa

A defesa contesta decisão em que o ministro Alexandre de Moraes, relator, rejeitou contabilizar na execução penal o período em que Cid cumpriu medidas cautelares

06.07.26 18h36

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Pará

Nilson Pinto deixa a Presidência do Ideflor-Bio; saiba mais

Decreto assinado pela governadora Hana Ghassan foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará desta sexta-feira

03.07.26 10h01

Eita!

Lula mostra dedo do meio durante discurso no Palácio do Planalto: 'Aqui para eles'

O ato aconteceu nesta sexta-feira, 3, durante evento no Palácio de Planalto, em Brasília

03.07.26 21h18

investigação

PF encontra R$ 450 mil escondidos embaixo de sofá durante operação

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, fraude a licitação e lavagem de dinheiro

30.06.26 15h17

POLÍTICA

'Noite das astronautas': Michelle Bolsonaro reposta vídeo com relato de festa de Vorcaro

O vídeo compartilhado por Michelle mostra a influenciadora Juliana Moreira Leite reagindo a um corte do podcast "Pode, Garotinho?"

30.06.26 9h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda