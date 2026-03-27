Conselheiro de Trump publica foto com Flávio Bolsonaro: 'Próximo presidente'

O empresário Jason Miller, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma foto nesta quarta-feira, 26, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), em apoio à sua pré-candidatura ao Planalto. "O nosso próximo presidente. Já ganhou!", escreveu Miller em seu perfil no X (antigo Twitter).

Miller fez a publicação após a participação do senador no Conservative Political Action Conference (CPAC), nos Estados Unidos. O evento conservador também contou com a presença do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), irmão de Flávio.

Esta foi a quinta viagem internacional de Flávio desde que anunciou seu plano de concorrer ao Palácio do Planalto. O evento ocorre em Dallas, no Texas, e reúne nomes do conservadorismo, como o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, a secretária de Educação dos EUA, Linda McMahon, o administrador dos Centros de Medicare e Medicaid, Mehmet Oz, e o estrategista Steve Bannon.

Em outra publicação, Miller compartilhou uma foto publicada pelo deputado estadual de São Paulo Gil Diniz (PL) com Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo, com a legenda "Só vai curtir e comentar essa foto quem apoia a Magnitsky!".

A postagem faz referência as sanções impostas pelo governo Trump no ano passado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Com aplicação revogada no caso do magistrado, a Lei Magnitsky previa o bloqueio de contas, bens e cartões de Moraes nos Estados Unidos.

Miller atuou como conselheiro sênior nas campanhas de Trump e mantém relação próxima com a família Bolsonaro, especialmente com Eduardo, que está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro.

Embora não ocupe cargo no governo americano, Miller é considerado um dos principais conselheiros de Trump e integrou as três campanhas presidenciais do republicano desde 2016, além das equipes de transição em 2016 e 2024.

Ele atua como consultor de Trump em assuntos políticos e estratégias de comunicação. Também fundou a rede social Gettr, que passou a acolher extremistas após bloqueios e suspensões de contas em plataformas como Facebook e Twitter.

Em setembro de 2021, Miller foi recebido pela família Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Ao deixar o País, foi abordado pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília e prestou depoimento no inquérito do STF que investiga a atuação das chamadas "milícias digitais", sob relatoria de Moraes.