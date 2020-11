Confira os prefeitos eleitos em todo o Pará e acompanhe aqueles que seguem para o 2º turno

Os 144 municípios do Pará votaram para eleger seus representantes municipais no domingo (15). A grande maioria elegeu seu prefeito em primeiro turno, como é o caso de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A capital Belém e Santarém devem escolher seus prefeitos somente no próximo dia 29, quando haverá o segundo turno.

Nove candidatos tiveram sua candidatura anulada sub judice. Por conta das anulações, oito municípios não elegeram seus prefeitos. São eles: Afuá, Belterra, Breves, Colares, Goianésia do Pará, Juruti, Santo Antônio do Tauá e Tomé-Açú.

Veja os eleitos por município:

- Abaetetuba

FRANCINETI CARVALHO (PSDB) - 28,64%

- Abel Figueiredo

ANTÔNIO CALHAU (PL) - 50,88%

- Acará

PEDRINHO DA BALSA (MDB) - 44,15%

- Afuá (Sem candidato eleito)

MAZINHO SALOMÃO (PSD) - 52,74%

EVANDRO ANDRADE (MDB) - 47,26%

- Água Azul do Norte

VANDIN (PSDB) - 49,90%

- Alenquer

TOM FARIAS (MDB) - 32,04%

- Almeirim

LÚCIA DO LÍDER (MDB) - 33,35%

- Altamira

CLAUDOMIRO GOMES (PSB) - 46,17%

- Anajás

BORÓ (PSDB) - 40,46%

- Ananindeua

DR DANIEL (MDB) - 67,70%

- Anapu

AELTON FONSECA (MDB) - 45,38%

- Augusto Corrêa

ESTRELA (MDB) - 55,31%

- Aurora do Pará

VANESSA GUSMÃO (MDB) - 49,46%

- Aveiro

VILSON GONÇALVES (MDB) - 49,10%

- Bagre

CLEBINHO (PSD) - 47,38%

- Baião

DR LOCA (PSD) - 43,49%

- Bannach

LUCINEIA ALVES (MDB) - 49,58%

- Barcarena

RENATO OGAWA (PL) - 55,75%

- Belém (2ª Turno)

EDMILSON RODRIGUES (PSOL) - 34,22%

DELEGADO FEDERAL EGUCHI (PATRIOTA) - 23,06%

- Belterra (Sem candidato eleito)

DR MACEDO (DEM) - 41,85% - Não Eleito / Anulado Sub Judice

TINEM (PT) - 22,91% - Não Eleito

ARIELTON CONTADOR (PSB) - 18,22% - Não Eleito

JUNIOR ROCHA (MDB) - 15,62% - Não Eleito / Anulado Sub Judice

PATROCÍNIO (PSDB) - 1,40% - Não Eleito

- Benevides

LUZIANE SOLON (PODE) - 57,25%

- Bom Jesus do Tocantins

JOÃOZINHO ROCHA (PSC) - 72,91%

- Bonito

MICHEL ASSAD (PTB) - 51,06%

- Bragança

RAIMUNDÃO (PSDB) - 60,02%

- Brasil Novo

PIRICA (MDB) - 57,80%

- Brejo Grande do Araguaia

JESUALDO (PDT) - 53,37%

- Breu Branco

FLAVIO MEZZOMO (PL) - 37,65%

- Breves (Sem candidato eleito)

XARÃO LEÃO (MDB) - 36,89% - Não Eleito / Anulado Sub Judice

LUTH REBELO (PSDB) - 35,89% - Não Eleito

TONINHO BARBOSA (REPUBLICANOS) - 23,94% - Não Eleito

MEKAL (PSC) - 2,63% - Não Eleito

VERA RODRIGUES (PSOL) - 0,66% - Não Eleito

- Bujaru

MIGUEL JUNIOR (MDB) - 42,19%

- Cachoeira do Arari

BAMBUETA (MDB) - 32,47%

- Cachoeira do Piriá

MUNDÔ (SOLIDARIEDADE) - 56,70%

- Cametá

VICTOR CASSIANO (MDB) - 46,61%

- Canaã dos Carajás

JOSEMIRA (MDB) - 60,26%

- Capanema

CHICO NETO (MDB) - 70,40%

- Capitão Poço

JOÃO TONHEIRO (PL) - 56,69%

- Castanhal

TITAN (MDB) - 26,97%

- Chaves

PASTOR ZEQUINHA (PTB) - 28,31%

- Colares (Sem candidato eleito)

MARIA LUCIMAR (MDB) - 55,23% - Não Eleito / Anulado Sub Judice

CAMARÃO (PSDB) - 44,77% - Não Eleito

- Conceição do Araguaia

JAIR MARTINS (MDB) - 61,85%

- Concórdia do Pará

ELIAS SANTIAGO (PT) - 50,39%

- Cumaru do Norte

NEGO (MDB) - 39,52%

- Curionópolis

MARIANA CHAMON (MDB) - 47,87%

- Curralinho

CLEBER EDSON (PSD) - 40,35%

- Curuá

GICA (PODE) - 49,58%

- Curuçá

TARRAFA (MDB) - 77,12%

- Dom Eliseu

SILON (PSDB) - 38,11%

- Eldorado dos Carajás

IARA BRAGA (PSD) - 54,99%

- Faro

PAULO CARVALHO (PSD) - 56,08%

- Floresta do Araguaia

MAJORRI SANTIAGO (PL) - 46,00%

- Garrafão do Norte

EDILMA ALVES (PSB) - 58,38%

- Goianésia do Pará (Sem candidato eleito)

ITAMAR CARDOSO (AVANTE) - 40,17% - Não Eleito / Anulado Sub Judice

RIBAMAR LIMA (MDB) - 33,55% - Não Eleito

RUSSINHO (SOLIDARIEDADE) - 16,87% - Não Eleito

BAIANINHO (PTB) - 8,99% - Não Eleito

ACACIO BARROS (PATRIOTA) - 0,43% - Não Eleito

- Gurupá

JOÃOZINHO BATISTA (MDB) - 49,57%

- Igarapé-Açu

NORMANDO RIACHÃO (PSDB) - 47,21%

- Igarapé-Miri

PINA (PT) - 32,99%

- Inhangapi

EGILASIO FEITOSA (DEM) - 48,74%

- Ipixuna do Pará

ARTEMES OLIVEIRA (PSD) - 51,17%

- Irituia

MARCOS TONHEIRO (PL) - 52,98%

- Itaituba

VALMIR CLIMACO (MDB) - 77,42%

- Itupiranga

BENJAMIN TASCA (PSD) - 42,93%

- Jacareacanga

VALDO DO POSTO (PSDB) - 61,92%

- Jacundá

ITONIR TAVARES (PL) - 57,66%

- Juruti (Sem candidato eleito)

DONA LUCIDIA (MDB) - 48,56% - Não Eleito / Anulado Sub Judice

HENRIQUE COSTA (PT) - 34,34% - Não Eleito

GERDEONOR PEREIRA (PSOL) - 10,16% - Não Eleito

CRISTIAN REZENDE (PSC) - 6,93% - Não Eleito

- Limoeiro do Ajuru

ALCIDES (PSDB) - 53,51%

- Mãe do Rio

DOIDO RABELO (MDB) - 56,34%

- Magalhães Barata

PROFESSORA MARLENE BORGE (PSD) - 49,73%

- Marabá

TIÃO MIRANDA (PSD) - 74,07%

- Maracanã

REGINALDO CARRERA (PL) - 45,22%

- Marapanim

ANDERSON DIAS (MDB) - 46,83%

- Marituba

PATRICIA (REPUBLICANOS) - 35,37%

- Medicilândia

DR JULIO (PSDB) - 43,14%

- Melgaço

TICA VIEGAS (PSDB) - 67,33%

- Mocajuba

COSME MACEDO (MDB) - 45,92%

- Moju

NILMA LIMA (MDB) - 41,58%

- Mojuí dos Campos

MARCO ANTÔNIO (MDB) - 57,04%

- Monte Alegre

MATHEUS ALMEIDA (MDB) - 31,04%

- Muaná

BIRI MAGALHÃES (PSC) - 41,48%

- Nova Esperança do Piriá

ALCINEIA FERRO (MDB) - 49,18%

- Nova Ipixuna

DRA GRAÇA (MDB) - 50,44%

- Nova Timboteua

SOCORRINHA (MDB) - 56,88%

- Novo Progresso

GELSON DILL (MDB) - 42,98%

- Novo Repartimento

VALDIR LEMES (PSD) - 32,88%

- Óbidos

JAIME SILVA (MDB) - 41,14%

- Oeiras do Pará

GILMA RIBEIRO (PMN) - 25,13%

- Oriximiná

DELEGADO FONSECA (PRTB) - 36,90%

- Ourém

ROBERTO UCHOA (PSDB) - 46,15%

- Ourilândia do Norte

DR JÚLIO (AVANTE) - 38,94%

- Pacajá

ANDRÉ REZENDE (PSC) - 49,82%

- Palestina do Pará

CLAUDIO DA TETE (PSDB) - 57,99%

- Paragominas

DOUTOR LUCIDIO (PSD) - 49,24%

- Parauapebas

DARCI LERMEN (MDB) - 48,42%

- Pau d'Arco

FREDSON (PODE) - 47,58%

- Peixe-Boi

NETO CAVALCANTE (MDB) - 49,64%

- Piçarra

LAANE BARROS (MDB) - 56,36%

- Placas

RAQUEL (MDB) - 68,25%

- Ponta de Pedras

CONSUELO CASTRO (PSD) - 27,67%

- Portel

PAULO FERREIRA (MDB) - 26,76%

- Porto de Moz

BERG TRABALHO CAMPOS (PTB) - 55,12%

- Prainha

DAVI XAVIER (MDB) - 37,74%

- Primavera

ÁUREO GOMES (DEM) - 48,55%

- Quatipuru

ZÉ AUGUSTO (MDB) - 53,11%

- Redenção

MARCELO BORGES (PSD) - 35,25%

- Rio Maria

MÁRCIA FERREIRA (MDB) - 62,01%

- Rondon do Pará

ADRIANA ANDRADE (MDB) - 48,58%

- Rurópolis

TAKÁ (MDB) - 54,59%

- Salinópolis

KAKÁ SENA (PL) - 57,02%

- Salvaterra

SEU CARLOS (PODE) - 45,30%

- Santa Bárbara do Pará

MARCÃO (MDB) - 57,59%

- Santa Cruz do Arari

NICOLAU PAMPLONA (MDB) - 36,87%

- Santa Isabel do Pará

EVANDRO WATANABE (DEM) - 46,94%

- Santa Luzia do Pará

ADAMOR AIRES (PSB) - 45,47%

- Santa Maria das Barreiras

ADRIANO SALOMÃO (MDB) - 51,81%

- Santa Maria do Pará

ALCIR COSTA (PSD) - 48,46%

- Santana do Araguaia

EDUARDO DA MACHADO (MDB) - 41,58%

- Santarém (2º Turno)

NÉLIO AGUIAR (DEM) - 43,01%

MARIA (PT) - 36,08%

- Santarém Novo

THIAGO PIMENTEL (PL) - 37,05%

- Santo Antônio do Tauá (Sem candidato eleito)

EVANDRO TRABALHO (DEM) - 51,37% - Não Eleito / Anulado Sub Judice

RODRIGO AMORIM (MDB) - 48,63% - Não Eleito / Anulado Sub Judice

- São Caetano de Odivelas

PROFESSORA LEILA (DEM) - 29,38%

- São Domingos do Araguaia

ELIZANE (MDB) - 64,46%

- São Domingos do Capim

ELSINHO (MDB) - 51,18%

- São Félix do Xingu

JOÃO CLEBER (MDB) - 35,39%

- São Francisco do Pará

PROFESSOR MARCOS (PSD) - 47,56%

- São Geraldo do Araguaia

DR JEFFERSON (PTB) - 59,82%

- São João da Ponta

PASTOR FLORIANO (MDB) - 52,64%

- São João de Pirabas

KAMILY ARAUJO (MDB) - 48,21%

- São João do Araguaia

MARCELLANNE CRISTINA (PDT) - 58,10%

- São Miguel do Guamá

EDUARDO PIO X (MDB) - 51,74%

- São Sebastião da Boa Vista

GETÚLIO BRABO (PL) - 35,64%

- Sapucaia

WILTON LIMA (MDB) - 55,45%

- Senador José Porfírio

DIRCEU BIANCARDI (PSC) - 43,62%

- Soure

GUTO GOUVEA (PL) - 61,14%

- Tailândia

MACARRÃO (MDB) - 57,08%

- Terra Alta

NALDO MATOS (PSC) - 45,49%

- Terra Santa

DOCA ALBUQUERQUE (PSD) - 54,81%

- Tomé-Açu (Sem candidato eleito)

CARLOS VINICIOS (PL) - 76,45% - Não Eleito / Anulado Sub Judice

AURENICE RIBEIRO (MDB) - 13,57% - Não Eleito

MARCELO BARRETO (PATRIOTA) - 7,62% - Não Eleito

PASTOR ABIMAEL SILVA (PRTB) - 1,58% - Não Eleito

PAULO PAULADA (PTC) - 0,78% - Não Eleito

- Tracuateua

ZEZINHO COSTA (PTB) - 36,71%

- Trairão

DJANGO (PL) - 59,09%

- Tucumã

DR CELSO (PSDB) - 29,97%

- Tucuruí

ALEXANDRE SIQUEIRA (MDB) - 32,15%

- Ulianópolis

KELLY DESTRO (MDB) - 58,82%

- Uruará

GILSINHO BRANDÃO (MDB) - 69,28%

- Vigia

JOB JUNIOR (PSD) - 35,05%

- Viseu

NETO (PL) - 51,72%

- Vitória do Xingu

MARCIO DO POVO (PSB) - 54,06%

- Xinguara

DR. MOACIR (PL) - 39,65%