Comitiva do Ministério do Turismo desembarca em Santarém

Representantes do Ministério do Turismo e de outros órgãos do Governo Federal farão uma visita técnica à Santarém para tratar sobre a potencialidade turística da região. Eles vão desembarcar na cidade nesta quarta-feira (26) e devem permanecer no município até sexta (28). Entre os nomes que fazem parte da comitiva, está o Secretário Nacional de Atração de Investimentos Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo, Lucas Felício Fiuza, o diretor do Departamento de Atração de Investimentos, João Daniel Ruettimann, a coordenadora-geral de Aproveitamento Turístico de Ativos de Domínio Público, Clarissa Valadares Xavier e o Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, Willian França.

Também participarão da visita representantes de outros órgãos, como a superintendente do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) no estado do Pará, Rebeca Ferreira Ribeiro e o Secretário Adjunto de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, do Ministério da Economia, João Baptista de Souza e Sá Neto, além de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O Governo do Pará acompanhará a comitiva, por meio de representantes de alguns órgãos, entre eles o Secretário de Turismo, André Dias. Está prevista, ainda, a presença do Diretor- Superintendente do Sebrae, Robens Magno.

“Eles estão vindo junto com outros ministérios, para fazer uma visita técnica, onde vão avaliar várias situações ligadas ao turismo, como regularização fundiária, questão logística para os municípios, investimentos. Nós estamos aqui recepcionando toda essa comitiva, colocando todas essas informações à disposição deles, para que eles possam ter as informações fidedigna de cada município”, declarou o titular da Secretaria Municipal de Turismo de Santarém, Alaércio Cardoso.

Ele observa que foi definido, pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, um projeto para que cada Estado pudesse fazer a retomada da economia através desse setor. No Pará, foi selecionada a região do Baixo Tapajós, alcançando Belterra, Santarém e Monte Alegre. “A importância pra nossa região é gigantesca. Eu não me recordo de ter sentado na mesma mesa o Governo do Estado, município e o Governo Federal, nessa região, para tratar sobre o turismo. É um momento importante e sabemos da capacidade da região, do comprometimento que os três municípios têm e nós podemos sentar para falar sobre as nossas necessidades, os investimentos de cada município”.

Segundo Alaércio, um dos principais entraves da região é a logística, agravada pela oferta da quantidade de voos e os valores das passagens aéreas, que ainda são altos. “Temos outros (problemas), também ainda dentro da infraestrutura, como o transporte terrestre, porque ainda não temos uma ligação da região Oeste do Pará com a capital e com o Centro Oeste, as estradas são muito ruins”.

Outro empecilho que dificulta o desenvolvimento turístico da região é a falta de mais incentivos fiscais. “A gente tem discutido com o Governo do Estado, para que o setor possa ser desenvolvido, como a isenção do ICMS para alguns segmentos”, observa.

Estava prevista a chegada de uma parte da comitiva de Brasília ainda nesta terça-feira (25) e o restante na quarta, para início da agenda, que inclui, além das visitas em alguns locais da região, reuniões com representantes do Estado ou municípios envolvidos.