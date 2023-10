Comissão no Congresso aprova projeto que proíbe casamento homoafetivo

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que tem causado controvérsia ao proibir o casamento homoafetivo. A proposta inclui no rol de impedimentos para o casamento pessoas do mesmo sexo, colocando-as na mesma categoria que pais, filhos e irmãos.

O projeto, que tem gerado um debate acirrado, é parte de uma série de ações contra o casamento homoafetivo que ocorre há mais de um mês no colegiado. Inicialmente, o projeto foi apresentado em 2007 pelo ex-deputado Clodovil Hernandes, falecido em 2009, com o objetivo de modificar o Código Civil para reconhecer o casamento homoafetivo. Naquela época, não havia garantias legais para a união de pessoas LGBT+.

Projeto original era para incluir união no Código Civil

No entanto, o projeto passou por diversas alterações propostas pelo relator, culminando no terceiro relatório apresentado no mesmo dia da votação, nesta terça-feira, 10. Essa movimentação gerou protestos por parte de parlamentares de esquerda que se opõem ao projeto, alegando uma quebra de acordo.

De acordo com o autor do projeto, o casamento homoafetivo é visto como "objetivo puramente ideológico e antinatural", argumentando que a união entre um homem e uma mulher é necessária para a perpetuação da espécie.

Em 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu por unanimidade a união LGBT+, garantindo que casais homoafetivos têm os mesmos direitos e deveres que a legislação brasileira já estabelece para casais heterossexuais, mesmo que o casamento não esteja assegurado por lei.

A oposição critica o projeto, alegando que ele desafia a premissa de que o STF já deliberou sobre o assunto, tornando a legislação do Congresso uma afronta ao tribunal. "Não se trata de direitos prévios (ao casamento homoafetivo) aqui. O que existe é uma decisão do STF. Pela primeira vez, estamos tendo a oportunidade de discutir esse assunto", afirmou Priscila Costa (PT-CE).

Veja quem votou a favor da proibição do casamento LGBTQIA+:

- André Ferreira (PL-PE)

- Chris Tonietto (PL-RJ)

- Clarissa Tércio (PP-PE)

- Cristiane Lopes (União-RO)

- Dr. Jaziel (PL-CE)

- Eli Borges (PL-TO)

- Filipe Martins (PL-TO)

- Messias Donato (Republicanos-ES)

- Pastor Eurico (PL-PE)

- Pastor Isidório (Avante-BA)

- Priscila Costa (PL-CE)

- Rogéria Santos (Republicanos-BA)

Veja quem votou contra a proibição do casamento LGBTQIA+:

- Erika Hilton (PSOL-SP)

- Erika Kokay (PT-DF)

- Laura Carneiro (PSD-RJ)

- Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ)

- Tadeu Veneri (PT-PR)