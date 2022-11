Comissão Mista de Orçamento divulga novo calendário para apresentação de emendas

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) divulgou, nesta quinta-feira (10), um novo cronograma para a tramitação do projeto de Lei Orçamentária (LOA) de 2023 (PLN 32/2022). Com isso, parlamentares, bancadas estaduais e colegiados permanentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional têm até a próxima segunda-feira (14) para apresentar emendas à LOA de 2023.

A CMO agora vai analisar as sugestões de despesa elaboradas pelas 14 comissões do Senado. De acordo com a nova previsão, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento, deve apresentar o parecer preliminar até o próximo dia 18, sexta-feira da outra semana.

O relatório geral deverá ser publicado até o dia 7 de dezembro e votado até o dia 12 na CMO. Já no dia 16 de dezembro, deverá ocorrer a votação no Plenário do Congresso Nacional.

Confira o novo calendário completo de tramitação do Orçamento