Comissão da Alepa vai avaliar os impactos de incêndio na mineradora Imerys, em Barcarena

Uma Comissão Parlamentar de Estudo e Acompanhamento será instalada nos próximos dias na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) para ampliar as diligências, ouvir a população e as autoridades competentes relacionadas ao incêndio ocorrido no dia 6 de dezembro de 2021 no depósito de produtos químicos da mineradora Imerys, no município de Barcarena, nordeste do Pará.

O intuito é de acompanhar e avaliar os impactos e os riscos à comunidade atingida. A iniciativa da instalação da Comissão é do deputado Carlos Bordalo (PT), presidente da Comissão dos Direitos Humanos e do Consumidor na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). O parlamentar anunciou a instalação durante a sessão ordinária desta terça-feira (22), e ressaltou o objetivo dos trabalhos.

“Estamos preocupados com a situação e realidade daquela população e com a questão ambiental, como está a saúde das pessoas e o fator econômico. Precisamos saber como estão e o que está sendo feito para minimizar os impactos. Queremos que as multas aplicadas à empresa possam ser revertidas para atender as necessidades das famílias e à comunidade local”, destacou o parlamentar.

Bordalo complementou. “É importante que se estabeleçam políticas de geração de emprego e renda, apoio aos comerciantes, ao turismo, aos barraqueiros e aos jovens. Ao mesmo tempo, vamos escutar o estado e o município, a prefeitura municipal, o Ministério Público, a Defensoria Pública, entre outras”.

Criada em 2021, a comissão é formada pelos deputados Carlos Bordalo (PT), Marinor Brito (PSOL), Ana Cunha (PSDB), Dr. Jaques Neves (PSC) e Dr. Galileu (PSC). Os trabalhos terão a duração de 120 dias, podendo ser prorrogados por igual período, de acordo com a necessidade.

Atuação

Assim que houve o incêndio nas instalações da mineradora, os deputados realizaram diligências no local e ouviram a comunidade. Em Barcarena, a comitiva foi recebida por funcionários da empresa Imerys. Na ocasião, o diretor industrial Juarez Borges, e o diretor de operações, Wilney Paiva, informaram aos parlamentares como ocorreu o incidente. Os parlamentares visitaram o galpão onde se deu o vazamento e a combustão do Hidrosulfato de sódio (NA). Os deputados se reuniram com o prefeito Renato Ogawa e secretários municipais. A comitiva foi acompanhada por representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, Defensoria Pública e OAB.

Entenda o caso

Na noite do dia 6 de dezembro, a Região do Distrito Industrial Vila do Conde, em Barcarena, foi tomada por fumaça branca, após um incêndio ocorrido em um dos depósitos de produtos químicos da mineradora, provocando problemas de saúde aos moradores. Foram identificados sintomas como ardência nos olhos e na garganta, falta de ar, dor de cabeça e desmaios entre os moradores. Segundo relatos, esse seria o décimo incidente na empresa com grandes proporções.