Comissão aprova convocação do ministro da Justiça para esclarecer caso Genivaldo

Os deputados da Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovaram a convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, para esclarecer sobre a abordagem policial feita por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que resultou na morte de Genivaldo de Jesus dos Santos, em Sergipe. As informações são do portal Metrópoles.

A traseira de uma viatura da corporação foi transformada em uma espécie de “câmara de gás” pelos agentes, que deixaram Genivaldo trancado por dois minutos após jogarem uma bomba de gás lacrimogêneo no interior do veículo. O ministro também deve dar esclarecimentos sobre a operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que deixou 25 pessoas mortas.

A CDH do Senado Federal ainda aprovou o requerimento que solicita a ida de parlamentares às cidades de Aracajú e Umbaúba, em Sergipe. No pedido, Humberto Costa (PT-PE), autor do requerimento, pontuou que a morte de Genivaldo foi ocasionada por “uma ação extremamente violenta, totalmente desumana e desproporcional”.

De acordo com o senador, o grupo da CDH vai acompanhar as investigações sobre o caso e fiscalizar as providências adotadas pelas autoridades responsáveis.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)