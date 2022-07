Com presença de 507 dos 513 deputados, Câmara retoma votação da PEC Kamikaze

Foi retomada, na manhã desta quarta-feira (13), pela Câmara dos Deputados, a votação da proposta de emenda à Constituição que cria um estado de emergência às vésperas da eleição, possibilitando a liberação de benefícios sociais em ano eleitoral, o que é proibido atualmente. O texto-base da proposta, chamada de PEC Kamikaze, chegou a ser aprovado em 1º turno na terça-feira (12), mas a votação precisou ser interrompida, por falhas na internet e no sistema de informática. As informações são do G1 Nacional.

Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, baixou um ato para permitir o registro remoto de presença, para garantir o quórum. Com isso, 507 dos 513 deputados registraram presença. Essa modalidade de sessão só é permitida às segundas e sextas.

Um requerimento foi apresentado pedindo o adiamento da votação, mas ele acabou rejeitado por 356 votos a 29.

A ideia do Governo é aumentar os valores do Auxílio Brasil e do vale-gás e pagar uma ajuda a caminhoneiros e taxistas, até o fim do ano. O total dos benefícios é calculado em R$ 41 bilhões.