Com novos nomes, relatório da CPI da Pandemia soma 81 indiciados; veja quem são

O relatório final da CPI da Pandemia incluiu o nome do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e do secretário de Saúde do estado, Marcellus Campelo. De última hora, também foi acrescentado à lista o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), membro da própria comissão, por disseminação de fake news. Com isso, o documento, que deve ser votado nesta terça, soma duas empresas e 79 pessoas indiciadas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro.

Veja a lista de pedidos de indiciamento propostos pelo relator da CPI da Covid (na ordem do relatório):

Jair Bolsonaro;

Eduardo Pazuello;

Marcelo Queiroga;

Onyx Lorenzoni;

Ernesto Araújo;

Wagner Rosário;

Élcio Franco;

Mayra Pinheiro;

Roberto Dias;

Cristiano Carvalho;

Luiz Dominghetti;

Rafael Francisco Carmo Alves;

José Odilon Torres Silveira Junior;

Marcelo Blanco;

Emanuela Medrades;

Túlio Silveira;

Airton Antonio Soligo;

Frncisco Maximiano;

Danilo Trento;

Marcos Tolentino;

Ricardo Barros;

Flávio Bolsonaro;

Eduardo Bolsonaro;

Bia Kicis;

Carla Zambelli;

Carlos Bolsonaro;

Osmar Terra;

Fabio Wajngarten;

Nise Yamaguchi;

Arthur Weintraub;

Carlos Wizard;

Paolo Zanotto;

Antônio Jordão de Oliveira Neto;

Luciano Dias Azevedo;

Mauro Luiz de Brito Ribeiro;

Walter Braga Netto;

Allan dos Santos;

Paulo de Oliveira Eneas;

Luciano Hang;

Otávio Fakhoury;

Bernardo Kuster;

Oswaldo Eustáquio;

Richards Pozzer;

Leandro Ruschel;

Carlos Jordy;

Filipe Martins;

Técio Tomaz;

Roberto Goidanich;

Roberto Jefferson;

Hélcio Bruno de Almeida;

Raimundo Nonato Brasil;

Andreia da Silva Lima;

Carlos Alberto de Sá;

Teresa Cristina Reis de Sá;

José Ricardo Santana;

Maconny Nunes Ribeiro Albernaz de Faria;

Daniella de Aguiar Moreira da Silva;

Pedro Benedito Batista Junior;

Paola Werneck;

Carla Guerra;

Rodrigo Esper;

Fernando Oikawa;

Daniel Garrido Baena;

João Paulo Barros;

Fernanda de Oliveira Igarashi;

Fernando Parrillo;

Eduardo Parrillo;

Flavio Cadegiani;

Heitor de Freire Abreu;

Marcelo Bento Pires;

Alex Lial Marinho;

Thiago Fernandes da Costa;

Regina Célia de Oliveira;

Hélio Angotti Netto;

José Alves Filho;

Amilton Gomes de Paula;

Precisa Medicamentos;

VTCLog;

Wilson Lima;

Marcellus Campelo;

Luis Carlos Heinze.