Com eleição suplementar marcada, eleitores de Goianésia têm menos de um mês para regularizar título

Os eleitores de Goianésia do Pará têm até o dia 09 de agosto para realizar alistamento, revisão e transferência no cadastro eleitoral. Para o atendimento remoto via Título-Net, a data limite para efetuar o requerimnto de realização desses serviços é o dia 2 de agosto, conforme informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA).

Um nova eleição foi marcada no município, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar o indeferimento do registro de Itamar Cardoso do Nascimento (Avante) ao cargo de prefeito. O entendimento foi de que o político não poderia se candidatar ao pleito por estar inelegível por oito anos devido à rejeição de contas por irregularidades insanáveis que configuraram atos dolosos de improbidade administrativa quando ocupava a Prefeitura em gestão anterior. As irregularidades foram detectadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) em convênios do município.

A eleição suplementar está marcada para o dia 03 de outubro. Conforme a resolução nº 5.684/2021, que fixa data e estabelece instruções para a realização do pleito, as convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos e a formação de coligações serão realizadas no período de 04 a 09 de agosto de 2021. O prazo para registro de candidatos e coligações termina no dia 13 de agosto.

O Tribunal esclarece que, por causa do cenário da pandemia de covid-19, está dispensada a identificação biométrica. Quem for exercer o seu direito ao voto, será identificado por meio de documento oficial com foto, inclusive os documentos digitais.

Enquanto o novo novo prefeito não é escolhido e empossado, a cidade está sendo administrada pelo vereador emedebista Francisco David Leite Rocha, que foi eleito, no dia 1ª de janeiro, presidente da Câmara Municipal de Goianésia.

TOMÉ-AÇU

Outro município paraense que terá eleição suplementar este ano é Tomé-Açu, onde o candidato mais votado, Carlos Vinicios também teve o recurso indeferido. Segundo o TRE/PA, os eleitores de Tomé-Açu devem voltar às urnas no dia 07 de novembro.