Com ausência de Edmilson na posse, primeira-dama entega a Normando a faixa de prefeito

Após o ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), ter faltado à cerimônia de posse do sucessor, Igor Normando (MDB), nesta quarta-feira (1º), quem ficou responsável pela passagem da faixa a ele foi sua esposa, a publicitária Fabíola Cabral. É comum que, neste evento, a passagem simbólica seja feita do ex-gestor ao novo prefeito.

Igor Normando foi empossado em uma cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), após a posse dos 35 vereadores eleitos no ano passado. Após o evento, ele fez uma caminhada da sede do Legislativo estadual ao Palácio Antônio Lemos, onde discursou e recebeu a faixa, iniciando, oficialmente, sua gestão.

Rodrigues enviou uma mensagem de boa sorte ao sucessor. Ele comunicou que não compareceria à festa da posse do novo prefeito, mas desejou sucesso na gestão. “Quero desejar um governo virtuoso, porque se for bem, será bem para Belém, para os moradores da cidade, e vou ficar contente com isso", disse Edmilson.