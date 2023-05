Com atuação no Pará, Amapá e Tocantins, Codevasf é escolhida pela CGU para projeto contra desvios

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) e o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) são os focos de um projeto-piloto da Controladoria Geral da União (CGU) contra desvios de recursos públicos. A proposta é criar sistemas de integridade. O escopo de atuação da Codevasf inclui estados da região Norte, incluindo o Pará e o Amapá. O programa será lançado nesta terça-feira (30).

Historicamente, a Codevasf reúne pessoas ligadas ao Centrão. Por conta disso, deputados e senadores começam a especular sobre possíveis efeitos a algumas siglas e até mesmo ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Contudo, a CGU apresenta a proposta como uma forma de fortalecer empresas estatais. A Codevasf é a única estatal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a companhia se tornou uma das que mais recebeu recursos de emendas do relator, modalidade de emendas parlamentares que foi extinta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pela baixa transparência. Apesar de ter um foco regional inicial, a Codevasf começou a ampliar projetos para outras áreas. As informações são do Poder 360.

No começo do governo Lula, o atual presidente tentou mudar a gestão da Codevasf, que foi indicada por Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, ainda no período de Bolsonaro. Por resistência de Arthur Lira (PP-AL) e da ameaça do União Brasil sair da base, Lula acabou cedendo e manteve a gestão de Marcelo Andrade Moreira Pinto.

O FNDE é um órgão vinculado ao Ministério da Educação e foi alvo de uma investigação em 2022, que apura a interferência de pastores junto ao fundo e tráfico de influência. Para a CGU, o novo programa trata-se de ´prevenção". Mas antes da implementação dos novos sistemas, será feito um diagnóstico completo.