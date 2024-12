Com 13 votos a favor, 1 contra e 3 faltas, veja como votou a bancada do Pará na reforma tributária

Com 13 votos favoráveis, um voto contrário e três ausências, os deputados federais do Pará votaram a regulamentação da nova reforma tributária nesta terça (17/12) no plenário da Câmara em Brasília. A reforma, de forma geral, prevê a unificação de impostos, cashback para os mais pobres e a criação do “imposto do pecado”. Os deputados analisaram as mudanças feitas pelo Senado. O próximo passo agora é a sanção ou veto do presidente da República. Isso deve ocorrer após a análise de todos os requerimentos sobre o projeto serem concluídos pela Câmara.

Composta por 17 deputados federais, a bancada do Pará na Câmara dos Deputados teve 76,47% de votos positivos para a aprovação da reforma tributária proposta pelo governo Lula. Apenas três parlamentares paraenses se ausentaram na votação desta terça. São eles: Dr.ª Alessandra Haber (MDB), Delegado Éder Mauro (PL) e Delegado Caveira (PL). Somente um deputado federal do estado votou contra a nova reforma de impostos: Raimundo Santos (PSD).

VEJA MAIS

Apesar da ausência na votação, a deputada Alessandra Haber (MDB) já tinha se manifestado de forma favorável à reforma em julho deste ano, quando votou “sim” em relação ao texto-base da proposta. Os delegados Éder Mauro e Caveira, ambos do PL, manifestaram-se contra o texto-base na votação do mesmo período. Eleito prefeito de Castanhal nas eleições municipais de 2024, o deputado federal Hélio Leite (União) é suplente do ministro do Turismo, Celso Sabino (União), e votou a favor da regulamentação da reforma nesta terça.

Veja como votaram os deputados federais do Pará na reforma tributária

MDB

Dr.ª Alessandra Haber (Ausente na votação)

Andreia Siqueira - sim

Antonio Doido - sim

Elcione Barbalho - sim

Henderson Pinto - sim

José Priante - sim

Keniston Braga - sim

Olival Marques - sim

Renilce Nicodemos - sim

PL

Joaquim Passarinho - sim

Delegado Éder Mauro (Ausente na votação)

Delegado Caveira (Ausente na votação)

PSD

Júnior Ferrari - sim

Raimundo Santos - não

PT

Airton Faleiro - sim

Dilvanda Faro - sim

União Brasil

Hélio Leite - sim