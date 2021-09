Coleção de doleiro preso é doada para o Museu Nacional de Belas Artes

Doze obras de arte que pertenciam ao doleiro Dario Messer foram doadas ao Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), no Rio de Janeiro. O acervo foi calculado em R$ 10 milhões. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (8), pela assessoria do Ministério Público Federal (MPF).

Ao todo, são 10 obras de Di Cavalcanti, uma de Djanira e uma de Emeric Marcier. A propriedade do acervo foi transferida para o patrimônio da União. Entretanto, o transporte das obras para o MNBA, que fica na Cinelândia, centro do Rio, ocorrerá depois de finalizado o processo para contratação de transporte e seguro.

Só a obra Três Figuras Femininas, de Di Cavalcanti, tem o valor estimado de R$ 3 milhões. A transferência do acervo ocorreu após a proposta do MPF ter sido acatada pela Justiça, no âmbito do acordo de colaboração firmado por Rosane Messer, esposa do doleiro, que foi preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato.

Para a diretoria do MNBA, a incorporação dessas obras ao acervo do museu é de enorme relevância para a democratização e o acesso público ao bem cultural.

O museu recebe as seguintes obras:

1. Emiliano di Cavalcanti – Retrato feminino – 1965;

2. Emiliano di Cavalcanti – Carnaval – 1960;

3. Emiliano di Cavalcanti – Retrato de duas figuras femininas – 1967;

4. Emiliano di Cavalcanti – Paisagem com barco – 1971;

5. Emiliano di Cavalcanti – Três figuras femininas (“Mulheres com Bandolim”);

6. Emiliano di Cavalcanti – Figura feminina janela;

7. Emiliano di Cavalcanti – Retrato de figura feminina – 1967;

8. Djanira de Motta e Silva – Vendedor de abacaxi;

9. Emerie Marcier – Paisagem urbana;

10. Emiliano di Cavalcanti – Figura Feminina e gato;

11. Emiliano di Cavalcanti – Duas figuras femininas com flor;

12. Emiliano di Cavalcanti – Seis figuras femininas.