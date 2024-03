Código Eleitoral: senador propõe fim da reeleição e mandatos de cinco anos

O senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator do Código Eleitoral, disse nesta quinta-feira (29) que sugeriu aos líderes partidários do Senado três propostas de emendas constitucionais para eliminar a reeleição e estender os mandatos para cinco anos, ao invés dos atuais quatro.

As propostas, embora similares, possuem nuances distintas, como a unificação das eleições municipais e presidenciais no mesmo ano ou de forma intercalada. Castro afirmou que os líderes receberam as propostas de forma positiva, mas ainda não houve um posicionamento definitivo sobre elas.

Ele planeja formalizar as três propostas de emenda constitucional no Senado, e a que obtiver maior consenso será encaminhada para apreciação na Casa Alta do Congresso.

Os senadores manteriam o chamado "mandato duplo", o que significa que se o mandato for estendido para cinco anos, cada senador permanecerá no cargo por dez anos.

Castro também anunciou que apresentará seu parecer sobre a proposta nesta sexta-feira, 1º de março, ou na próxima semana. O parecer reunirá todas as regras eleitorais em um único documento.

O relatório, segundo Castro, é extenso, contendo cerca de 150 páginas. Entre os pontos abordados, estão mudanças nos prazos de inelegibilidade e de descompatibilização dos políticos.

Quanto à inelegibilidade, o senador pretende manter o texto da Câmara e estabelecer uma data única para o início da contagem do período de inelegibilidade, que seria em 1º de janeiro do ano seguinte. Isso é relevante, pois, atualmente, em casos de condenação por abuso de poder político e econômico, o período de inelegibilidade é contado a partir da data da eleição.

Um exemplo é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cuja inelegibilidade de oito anos começaria a ser contada a partir da eleição de 2022, em 2 de outubro. Com as novas regras propostas, essa contagem começaria em 1º de janeiro de 2023, afetando sua elegibilidade em eleições futuras.

Apesar disso, como o Código Eleitoral ainda não foi aprovado e há jurisprudência sobre a não retroatividade de regras mais severas, mesmo que o projeto seja aprovado, não teria efeito retroativo sobre casos como o de Bolsonaro.

Senador propõe mudanças na quarentena eleitoral e na prestação de contas

Além das propostas de emendas constitucionais para acabar com a reeleição e estender os mandatos para cinco anos, o senador Marcelo Castro revelou outros pontos importantes que estarão em seu relatório.

Um desses pontos é a quarentena para que juízes, promotores, policiais e militares se tornem candidatos. Castro sugere que esses profissionais deixem seus cargos com quatro anos de antecedência. Ele enfatizou a incompatibilidade entre essas profissões e a política, afirmando: "Juízes, promotores, policiais, militares, querem ser políticos? Abandonem a magistratura, o Ministério Público, a carreira militar, e vão ser políticos. As duas coisas não dão certo". No entanto, essa regra só entraria em vigor após 2026.

Outro aspecto abordado é a prestação de contas dos candidatos. O relator planeja devolver essa função à Justiça Eleitoral, que foi atribuída à Receita Federal pelo texto aprovado pela Câmara. Além disso, Castro pretende estabelecer novas regras para simplificar o processo de prestação de contas, especialmente para candidatos com poucos gastos.

Por exemplo, candidatos que gastarem menos de R$ 25 mil terão um formulário simplificado para preencher e enviar à Justiça Eleitoral. Essa medida visa facilitar o processo e reduzir os custos com advogados e contadores.