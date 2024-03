Governo Federal anuncia R$ 2,6 bilhões em contratos do Luz para Todos no Pará

Em Breves, no arquipélago do Marajó, o ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, anunciou um repasse de R$ 2,6 bilhões para o programa Luz Para Todos, do Governo Federal, no Pará, para novos contratos. Cerca de 70 mil unidades consumidoras serão atendidas, incluindo regiões remotas no Estado.

“Assinamos hoje, R$ 2,7 bilhões em novos contratos. Até 2025, novas 70 mil famílias terão mais luz. Todas as famílias do Pará terão energia até 2026. Estamos aqui para mostrar que o Luz para Todos voltou a iluminar a vida de brasileiras e brasileiros. É o maior programa de combate à pobreza energética do mundo, é dignidade para a nossa gente”, destacou Silveira.

O programa vai beneficiar 29.914 unidades consumidoras, de localidades remotas, com kits solares e investimento de R$ 1,2 bilhão. Também serão realizadas 39.644 ligações por extensão de rede com investimento de R$ 1,5 bilhão, sendo quase 280 mil pessoas beneficiadas em 58 municípios do Pará.

Com o relançamento do Luz Para Todos, em 2023, o Estado recebeu um investimento de mais de R$ 1 bilhão investido e 25 mil conexões realizadas. Nesta nova fase, o programa tem o objetivo de contribuir para a democratização do acesso e uso da energia elétrica; erradicação da extrema pobreza e contribuir com o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas.

Segundo o ministro, o Luz para Todos faz parte das iniciativas do Governo Federal de combate à pobreza energética e da transição energética justa e inclusiva. “E, aqui, iluminados pelo povo e pelas tradições e pelo sorriso do povo da Ilha de Marajó, em Breves, reafirmo nosso compromisso de trabalharmos juntos para tirar da escuridão a vida de milhares de brasileiras e brasileiros. Por isso, reafirmo nosso compromisso, o compromisso do presidente Lula: todas as famílias paraenses terão luz até 2026. O governo do presidente Lula está na Ilha do Marajó, e vamos continuar trazendo ações que, de verdade, melhorem a vida das pessoas”, finalizou o ministro.

A cerimônia também contou com a participação do governador Helder Barbalho, senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e moradores da região.