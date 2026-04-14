CNT/MDA: no 2º turno, Lula aparece com 44,9% e Flávio Bolsonaro tem 40,2%

Pesquisa divulgada nesta terça-feira, 14, pela CNT/MDA mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotaria todos os cinco adversários testados em um eventual segundo turno nas eleições presidenciais de 2026. No cenário mais acirrado, Lula aparece com 44,9% contra 40,2% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Lula leva vantagem no Nordeste, com pessoas que têm até o ensino fundamental e com renda de até dois salários mínimos. Já Flávio pontua melhor no Sudeste, entre rendas de 2 a 5 salários mínimos, com jovens de 16 a 24 anos e com pessoas com ensino médio.

O presidente também derrotaria o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o ex-deputado Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão). A testagem foi feita de forma estimulada, ou seja, quando os entrevistados recebem uma gama de opções para avaliar.

Veja os cinco cenários estimulados para um 2° turno:

Cenário 1: Lula x Flávio Bolsonaro

- Lula: 44,9%; - Flávio Bolsonaro: 40,2%; - Branco/nulo: 11,3%; - Indeciso: 3,6%.

Cenário 2: Lula x Romeu Zema

- Lula: 45,2%; - Romeu Zema: 31,6%; - Branco/nulo: 15,9%; - Indeciso: 7,3%.

Cenário 3: Lula x Ronaldo Caiado

- Lula: 44,4%; - Ronaldo Caiado: 32,7%; - Branco/nulo: 15,2%; - Indeciso: 7,7%.

Cenário 4: Lula x Aldo Rebelo

- Lula: 45,4%; - Aldo Rebelo: 29,1%; - Branco/nulo: 17,5%; - Indeciso: 8%.

Cenário 5: Lula x Renan Santos

- Lula: 45%; - Renan Santos: 28,3%; - Branco/nulo: 17,7%; - Indeciso: 9%.

Os resultados fazem parte da 167ª rodada da pesquisa de opinião divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA, e registrada sob o número BR-02847/2026.

Foram feitas 2.002 entrevistas entre 8 a 12 de abril, de forma presencial e domiciliar, em 140 municípios de todas as 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.