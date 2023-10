CMB deve exatos R$ 341.535,00 ao Grupo Liberal em contratos feitos e não honrados, entre 2012 e 2019

De 2012 a 2019, a Câmara Municipal de Belém, que tem como atual presidente o vereador John Wayne (MDB), tem 19 contratos de anúncios em aberto com o Grupo Liberal. Ou seja, nenhum deles foi pago, totalizando a dívida de R$ 341.535,00. Alguns destes anúncios, a exemplo da publicidade feita pela CMB em homenagem ao Círio de Nazaré no ano de 2013, chega ao valor de R$ 30 mil.

A lista de publicação de anúncios encomendada pela Casa parlamentar é extensa. Em outros exemplos, pode-se ver também homenagens ao aniversário da capital paraense, com publicidade de meia página do jornal impresso O Liberal, em 12 de janeiro de 2015, até agora, oito anos depois, sem ser quitada.

Também há propagandas da Câmara Municipal de Belém em encartes impressos pelo Grupo Liberal, veiculadas em página inteira na revista “Vida e Saúde”, no valor de R$ 30 mil, por exemplo.

Apesar de amargar o calote da Câmara e ter o direito legal de receber R$ 341.535,00, da dívida até hoje não quitada, o Grupo Liberal desempenha o bom jornalismo, e cobre regularmente, e de modo imparcial, as sessões do parlamento municipal, dando destaque para os projetos de lei de interesse dos cidadãos belenenses, independente das legendas e ideologias partidárias.

John Wayne votou contra ar condicionado em ônibus e não gostou da votação virar notícia

Em sessão no plenário da CMB, na manhã da quarta-feira (25), John Wayne disparou contra o Grupo Liberal. Ele questionou a manchete ‘Câmara de Belém vota contra ar condicionado em ônibus’, do jornal O Liberal, de maio de 2017. Uma capa histórica, com os 18 vereadores, incluindo o próprio John Wayne, que também rejeitou o regulamento que obrigava empresas de passageiros a instalar os equipamentos.

(...) Um dia a verdade vem à tona, como esta Casa (a Câmara Municipal de Belém) estava devendo ao Grupo Liberal 300 e tantos mil, na qual o presidente Mauro (vereador Mauro Freitas) pagou esta fatura, o Grupo Liberal pegou a cara de todos vereadores, na qual, nós rejeitamos aquele requerimento, porque o Chiquinho era da oposição e foi rejeitado aquele requerimento”, afirmou John Wayne do plenário da Câmara, numa demonstração clara de que não tem noção do exercício financeiro do Legislativo municipal.

Câmara não paga nem editais feitos por exigência legal nos jornais

A Câmara Municipal de Belém não paga nem mesmo esses anúncios obrigatórios, como prova o edital publicado no jornal Amazônia, também do Grupo Liberal, no dia 2 de agosto de 2016, no valor de R$ 330,00, até hoje não quitado pelo Legislativo municipal. O edital diz respeito a processo licitatório da CMB, nem por isso, a Casa honrou o compromisso com o débito.

Por lei, convocações, balanços e editais de órgãos públicos devem ser anunciados em jornais de grande circulação para garantir legalidade, transparência, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência.

A seguir, alguns exemplos de veiculação de anúncios da Câmara Municipal de Belém publicados no Grupo Liberal e não quitados pelo parlamento.

Veja os principais débitos da Câmara de Belém com o Grupo Liberal

Data de Emissão Data de Vencimento.

28/11/2012 18/12/2012 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 10 mil

29/01/2013 11/02/2013 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 15 mil

25/10/2013 12/11/2013 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 30 mil

26/12/2013 15/01/2014 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 20 mil

05/01/2015 11/02/2015 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 22.680 mil

25/01/2016 11/02/2016 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 18 mil

30/11/2016 30/12/2016 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 15 mil

21/06/2017 15/07/2017 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 30 mil

05/07/2017 30/07/2017 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 30 mil

11/08/2017 04/09/2017 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 20 mil

23/10/2017 15/11/2017 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 15 mil

18/12/2017 30/12/2017 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 15 mil

05/07/2018 30/07/2018 >>>> Publicidade – em Aberto – R$ 10 mil

