Clinton, Trump, Schwarzenegger e outros: relembre escândalos de infidelidade na política

Associado ao poder e à liderança, frequentemente, o campo político fica entrelaçado com escândalos de infidelidade, que abalam tanto a esfera pública quanto a privada dos envolvidos. Nesta reportagem, relembre alguns dos casos mais emblemáticos de traição conjugal na política norte-americana, destacando os protagonistas e as repercussões de seus atos.

Caso Bill Clinton e Monica Lewinsky

Em 1998, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, esteve envolvido em um dos maiores escândalos de infidelidade na história política americana. Clinton teve um relacionamento extraconjugal com Monica Lewinsky, estagiária da Casa Branca. O caso veio à tona após uma investigação conduzida pelo advogado independente Kenneth Starr, inicialmente destinada a examinar outros aspectos da administração de Clinton.

A divulgação do caso causou um frenesi midiático, culminando no impeachment de Clinton pela Câmara dos Representantes, por perjúrio e obstrução da justiça. O Senado, no entanto, o absolveu, permitindo o término do mandato. O escândalo não só afetou a imagem pública de Clinton, como também expôs as complexas dinâmicas de poder e consentimento em ambientes de trabalho de alto escalão.

Andrew Cuomo

Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York, renunciou ao cargo em agosto de 2021, após diversas acusações de assédio sexual. Mulheres acusaram Cuomo de comportamento inapropriado, incluindo toques indesejados e comentários inadequados. Uma investigação conduzida pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, concluiu que Cuomo havia assediado sexualmente pelo menos onze mulheres, violando tanto leis estaduais, quanto federais.

Cuomo negou as acusações, alegando que suas ações foram mal interpretadas, mas a pressão política e a perda de apoio entre aliados e líderes do Partido Democrata contribuíram para que o político deixasse o cargo.

Donald Trump

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, já enfrentou vários escândalos relacionados a acusações de infidelidade e má conduta sexual. Antes mesmo de sua eleição, gravações de 2005, conhecidas como "Access Hollywood tape", registraram Trump fazendo comentários vulgares sobre mulheres. Durante o mandato presidencial (2017-2021), acusações de assédio sexual e comportamentos inapropriados foram negadas por Trump.

Além disso, casos de supostas relações extraconjugais vieram à tona, incluindo pagamentos a Stormy Daniels (atriz de filmes adultos) para silenciar alegações de um encontro sexual. Tais escândalos não impediram a ascensão política de Trump, mas contribuíram para a polarização e controvérsia em torno de sua figura pública.

Arnold Schwarzenegger

Em 2011, o ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, teve a reputação abalada quando foi revelado que ele tinha um filho fora do casamento com uma ex-empregada doméstica. A notícia veio logo após Schwarzenegger deixar o cargo de governador e causou grande impacto em sua vida pessoal, levando-o à separação de sua esposa, Maria Shriver. Schwarzenegger admitiu a infidelidade e assumiu a paternidade.

Outros casos relevantes

A política norte-americana está repleta de escândalos de infidelidade, como o de John Edwards, ex-senador e candidato à vice-presidência, que teve a carreira destruída após a revelação, em 2008, de um caso extraconjugal dois anos antes, e a paternidade de uma criança fora do casamento. Gary Hart, um promissor candidato presidencial na década de 1980, viu suas aspirações políticas terminarem abruptamente após ser fotografado com sua amante, em um iate.