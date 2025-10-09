Capa Jornal Amazônia
Ciro Nogueira diz que ‘candidato tem que ter viabilidade’ em referência a Caiado

Após o diálogo com o ex-presidente, que está em prisão domiciliar, Ciro afirmou não ter nada contra o governador de Goiás

Estadão Conteúdo
fonte

Ciro Gomes (PDT) (Adriano Machado / Arquivo Reuters)

O senador e presidente nacional do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, visitou nesta quinta-feira, 9, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No encontro, o ex-ministro do governo Bolsonaro afirmou que foram discutidas as eleições de 2026. Ele também comentou sobre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

A reunião ocorreu após Ciro Nogueira opinar, em entrevista ao O Globo, sobre o cenário da disputa presidencial, destacando que o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), são os nomes mais "viáveis" da direita para o pleito.

Após o diálogo com o ex-presidente, que está em prisão domiciliar, Ciro afirmou não ter nada contra o governador de Goiás, mas reforçou que o "candidato tem que mostrar viabilidade. Não sou eu que vou impedir ou apoiar sua candidatura. Quem tem que apoiar é o povo."

Anteriormente, Caiado havia reagido a uma declaração de Ciro Nogueira e afirmado, em publicação na rede social X (antigo Twitter): "Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michelle". Em resposta ao comentário, o presidente do PP afirmou: "Eu comando a federação".

O encontro durou cerca de 40 minutos e ocorreu na casa de Jair Bolsonaro. "Recebi algumas orientações e apresentei nosso ponto de vista sobre o que pensamos para o futuro", disse o senador.

Jornalistas também questionaram Ciro Nogueira sobre uma possível candidatura à vice-presidência em 2026, mas ele desconversou. "Vamos primeiro escolher nosso candidato a presidente, depois a gente discute a questão de vice", afirmou. Ciro reforçou ainda que o nome da direita para a disputa presidencial contará com a participação direta de Bolsonaro.

ELEIÇÕES 2026/CIRO NOGUEIRA/VIABILIDADE/CANDIDATO/CAIADO
