Chuvas das últimas horas provocam situação de emergência em 23 cidades do Pará

Já são 23 os municípios em situação de emergência no Pará, em razão das fortes chuvas ocorridas nas últimas horas. Desse total, as cidades de Marituba, na Grande Belém, e Marabá, no sudeste paraense, têm a situação mais delicada, com famílias desabrigadas.

O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho em conjunto com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jayme de Aviz Benjó. O oficial, que também coordena a Defesa Civil do Pará, informou as providências tomadas para assistir as famílias desabrigadas e conter os estragos das chuvas.



Em vídeo publicado nas redes sociais, na noite deste sábado (21), o governador, que está em São Félix do Xingu em agenda institucional na companhia da vice-governadora, Hana Ghassan, pede informações atualizadas ao coronel Jaime Benjó sobre a situação das cidades atingidas pelas chuvas nos últimos dias. O oficial informa que do total dos 144 municípios, 23 já declararam situação de emergência.

Marituba e Marabá têm famílias desabrigadas

De acordo com o coronel Jayme de Aviz Benjó, entre as 23 cidades, Marituba tem 27 famílias desabrigadas e 300 desalojadas, enfrentando a situação mais instável, enquanto em Marabá, são sete famílias desabrigadas e 23 desalojadas, no entanto, segundo o coronel, em Marabá o cenário já está controlado. “No momento, Marituba é a que exige um pouco mais de atenção”, disse o comandante-geral dos Bombeiros.

Jayme Benjó acrescentou: "Nós temos um trabalho em conjunto de ações de socorro com as nossas guarnições dos quartéis. E logo depois, o conjunto de ações de proteção e defesa civil, através da Defesa Civil estadual”.

O oficial disse que os Bombeiros instalaram um gabinete de crise em Marituba. “Temos uma equipe fazendo o levantamento e já estamos com a logística transportando algumas famílias para as escolas em parceria com a prefeita municipal de Marituba, levando as pessoas desabrigadas para algumas escolas. E, estamos trabalhando a nível de estado com a contratação de abrigos provisórios, se for o caso”.

“Vamos agir rápido, Benjó, com a presteza de sempre”, afirma Helder Barbalho, no encerramento do vídeo publicado nas redes sociais.