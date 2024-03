China retira tarifa de exportação sobre frangos brasileiros; entenda

O Governo Federal anunciou que a China deixou de cobrar a tarifa antidumping sobre a exportação de frangos brasileiros desde o dia 17 de fevereiro. As sobretaxas, que variavam entre 17,8 % a 34,2%, eram aplicadas desde 2019 pelo governo chinês.

Autorizada pela Organização Mundial do Comércio (OMC), a aplicação do antidumping acontece quando uma nação acusa um concorrente de fabricar um produto ou mercadoria com o valor muito abaixo do preço de custo, o que causaria uma concorrência desleal. Para extinguir a cobrança, é necessário que o país prove a não utilização da estratégia.

De acordo com o diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (FAEPA) e zootecnista, Guilherme Minssen, a cobrança tinha um viés político. “Era uma taxa totalmente política e de embate comercial”, aponta.

Missen explica que a mudança deve gerar um impacto positivo para a economia brasileira, tendo em vista que a avicultura movimenta uma rede de produção agrícola e de profissionais da área.

“Nós não somos só os maiores produtores de aves do mundo. Junto com isso vai toda a nossa agricultura; vai milho, vai soja, vai os produtos que fizeram esse frango crescer. Além do trabalho de muitos zootecnistas na seleção genética”, aponta.

O Brasil é o maior exportador de carne aviária do mundo e a China está entre os principais destinos da produção avícola. Apesar da taxa cobrada pela nação chinesa, a exportação de aves do Brasil registrou crescimento de 19,7% em 2023, conforme dados do Ministério da Indústria, Bens e Serviços. De acordo com a pasta, o Brasil enviou o equivalente a R$1,61 bilhões de reais em carnes de aves para o país em 2023.

Ainda segundo o zootecnista Guilherme Minssen, atualmente o frango de melhor qualidade é produzido em solo brasileiro. Ele conta que a expectativa inicial com a extinção da tarifa é de melhora para a indústria avícola.

“De imediato, uma melhor valorização para a indústria produtora de frango. Mas, logo, logo a gente espera que esses valores cheguem aos produtores rurais, porque nós precisamos ter uma viabilidade maior dentro das granjas, que é onde a gente faz esse frango de corte de excepcional qualidade”, declara.

Dados da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, indicam que o Pará está em 11º lugar no ranking dos estados exportadores de produtos do agronegócio no país.

O principal destino é a China, onde os produtos concentram R$1,19 bilhões de reais, equivalente a 35,02% do valor total do agro paraense. Em seguida estão os Estados Unidos (6,97%) e a Espanha (5,60%).