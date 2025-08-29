Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Certidão de óbito de Zuzu Angel, vítima da ditadura, é retificada pelo governo federal

Estadão Conteúdo

A certidão de óbito da estilista Zuzu Angel, morta em um suposto acidente de carro em 1976 durante a ditadura militar, no Rio de Janeiro, foi retificada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e entregue aos familiares nesta quinta-feira, 28.

A entrega das certidões foi realizada pelo ministério, por meio da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, e segue nova resolução aprovada em dezembro de 2024 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre mortes de dissidentes políticos durante a ditadura.

Na certidão de óbito de Zuzu, onde se lia apenas "causa mortis: fratura de crâneo (sic) com hemorragia subdural e laceração cortical", passou a constar "causa mortis: em razão de morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985". Essa mesma explicação consta como causa mortis de Stuart, filho dela, no documento que oficializa sua morte.

A entrega foi feita aos familiares de Zuzu, durante cerimônia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta quinta-feira. A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, que participou remotamente do evento, afirmou que a medida representa um marco na reparação histórica e no reconhecimento oficial dos crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura.

"A anotação da causa de morte, o assento de óbito de pessoas mortas em decorrência de graves violações de direitos humanos de forma violenta, não natural e causada pelo Estado brasileiro é uma resposta do próprio Estado brasileiro democrático ao Estado brasileiro opressor. É uma resposta que diz que a dignidade humana está acima da barbárie e nós não nos afastaremos da luta por memória. Pois um amanhã mais justo depende do presente, depende da memória, depende das lutas coletivas", afirmou a ministra.

Quem é Zuzu Angel?

Zuleika Angel Jones foi uma das mais importantes personalidades do mundo da moda brasileira. Nasceu em Minas Gerais, na pequena cidade de Curvelo, no dia 5 de junho de 1921. O trabalho dela como estilista foi reconhecido internacionalmente. Mas ganhou notoriedade por ser mãe do militante político Stuart Angel Jones, assassinado durante o período da repressão militar.

Começou a costurar, criando modelos e fazendo roupas para as primas. Em 1947, decidiu morar no Rio de Janeiro, onde na década de 1950 começou a trabalhar como costureira. Nos anos 1970, após muitos anos de trabalho, abriu uma loja de roupas em Ipanema.

Em pouco tempo, teve a oportunidade de expandir seus negócios e logo passou a realizar desfiles de moda nos EUA. Nessa época, conheceu o americano Norman Jones, com quem iniciou um relacionamento. Após alguns anos juntos, voltaram para o Rio de Janeiro e se casaram. No Brasil, Zuzu engravidou de seu primogênito. Em Salvador, Bahia, nasceu Stuart Edgar.

No final dos anos 1960, Stuart Angel Jones passou a integrar o MR8, organização clandestina que combatia a ditadura militar instalada no País desde 1964. Preso no dia 14 de abril de 1971, ele foi torturado e morto pelo serviço de inteligência da Aeronáutica e depois dado como desaparecido pelas autoridades.

A partir daí, Zuzu passou a enfrentar o regime, lutando pelo direito de recuperar o corpo do filho, nunca encontrado. A busca por explicações e pelos culpados só terminou com sua morte, na madrugada do dia 14 de abril de 1976, num acidente de carro, na Estrada da Gávea, à saída do túnel "Dois Irmãos". Hoje, como homenagem e reconhecimento pela sua luta, o túnel foi batizado com seu nome.

Dias antes do acidente, Zuzu deixara na casa de Chico Buarque de Holanda um documento que deveria ser publicado caso algo lhe acontecesse. Escreveu: "Se eu aparecer morta, por acidente ou outro meio, terá sido obra dos assassinos do meu amado filho". Em 1993, sua filha caçula, a jornalista Hildegard Angel, criou o Instituto Zuzu Angel de Moda do Rio de Janeiro, em memória da mãe.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ZUZU ANGEL/CERTIDÃO/ÓBITO/CORREÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Certidão de óbito de Zuzu Angel, vítima da ditadura, é retificada pelo governo federal

29.08.25 15h53

IMPROBIDADE

Justiça condena prefeito de Oriximiná e irmão por improbidade administrativa

O gestor recebia remunerações simultâneas e indevidas de cargos públicos; entenda

29.08.25 15h41

No Marajó

TCE-PA encerra em Breves o Programa Conversando com o Controle Interno

Temas diversos, como Reforma Tributária e inteligência artificial, foram abordadas por palestrantes

29.08.25 15h27

em prisão domiciliar

PGR se manifesta contra a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro

Para Procuradoria, é preciso ter equilíbrio entre privacidade e lei penal

29.08.25 14h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda