Centrais sindicais promovem evento em SP pelo Dia do Trabalhador; ex-presidente Lula é aguardado

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT nas eleições deste ano, é aguardado no evento promovido pelas centrais sindicais em São Paulo, neste domingo, pelo Dia do Trabalho. A programação começou as 10h30. As informações são do G1 São Paulo.

Entidades como CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, Intersindical Central da Classe Trabalhadora e Pública Central do Servidor estão à frente do evento, realizado na Praça Charles Miller, na capital paulista.

Ainda não há confirmação sobre o horário em que o ex-presidente Lula deve participar do evento.