Censo 2022: quase 7 mil vagas aguardam por inscritos no Pará

A Unidade Estadual do IBGE no Pará informou nesta quarta-feira, 22, que ainda é baixa a quantidade de inscritos nos Processos Seletivos Simplificados (PSS) à contratação de servidores temporários destinados a atuar no Censo Demográfico 2022. Até hoje, segundo a instituição, apenas 7.400 candidatos haviam sido inscritos, com alguns municípios sem qualquer inscrição realizada. O Instituto diz que o dado preocupa os dirigentes regionais do órgão porque a inexistência de aprovados em algum município pode impactar o planejamento de toda a operação censitária estadual.

As inscrições para concorrer a uma das quase 7 mil vagas abertas vão até o próximo dia 29, com prazo para pagamento das taxas em 25 de janeiro do próximo ano. Com vistas à realização do Censo Demográfico 2022, o IBGE lançou, na semana passada, quatro editais para a contratação de servidores temporários, em todo o Brasil. Somente no Pará, o órgão precisa contratar 6.121 recenseadores, sendo 59 Agentes Censitários de Administração e Informática (ACAI), 190 Agentes Censitários Municipais (ACM) e 606 Agentes Censitários Supervisores (ACS).

Balanço preliminar

O primeiro relatório parcial de inscritos apontou que apenas 7.400 pessoas haviam realizado inscrição no estado. Municípios como Banach, Santarém Novo, Terra Alta e Sapucaia, por exemplo, estavam sem nenhuma inscrição para recenseador. “Isso nos preocupa porque o órgão precisa ter recenseadores em cada município. Isso é fundamental porque garante melhor abertura entre os informantes, tornando a coleta mais ágil e segura. E ter uma boa coleta, com resultados de qualidade no Censo, interessa a toda a população. É com base nesses dados, por exemplo, que são destinadas verbas públicas para a criação de novas escolas e postos de saúde, entre tantos outros serviços essenciais”, explica o chefe da Unidade Estadual do IBGE no Pará, Rony Helder Cordeiro. “Em resumo, não ter pessoal selecionado nesses PSS’s pode prejudicar o andamento do Censo 2022. E isso, em última análise, gera prejuízo à vida e ao futuro de toda a população”, conclui.

Serviço

Para se inscrever, candidatos a ACM e ACS pagarão taxas de R$ 60,50 e de R$ 57,50 para Recenseador. Todos devem acessar https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21, até 29 de dezembro de 2021. Já para ACAI, o valor da taxa é de R$ 44, pelo site www.ibfc.org.br, até o dia 10 de janeiro. Para todos os cargos, pessoas inscritas do CadÚnico podem solicitar isenção das taxas de inscrição. As informações para solicitar isenção está nos editais, disponíveis no site do órgão (www.ibge.gov.br) e das bancas organizadoras. O prazo para pagamento das taxas é o dia 25 de janeiro de 2022, inclusive para candidatos que venham a ter sua isenção indeferida.

Salários

Os Agentes Censitários de Administração e Informática (ACAI) serão responsáveis pelo suporte às atividades administrativas e de tecnologia das informações necessárias ao funcionamento das coordenações de subárea do Censo Demográfico 2022, como contratações, pagamentos, suprimentos e apoio de serviços de informática aos Postos de Coleta e suas equipes. O cargo oferece remuneração de R$ 1.700,00, com previsão de contratação a partir de 29 de março de 2022 e duração dos contratos de cinco meses, com possibilidade de prorrogação.

Os cargos de ACM e ACS vão concorrer num mesmo processo, sendo que aos primeiros colocados caberá a vaga de ACM e, do segundo em diante, vagas de ACS. A remuneração para o cargo de ACM é de R$ 2.100,00, enquanto a de ACS é de R$ 1.700,00. O nível de escolaridade para ambos é o ensino médio completo. As provas dos candidatos a ACAI estão previstas para o dia 20 de fevereiro de 2022, com resultado programado para o dia 28 de março. Já os candidatos a ACM, ACS e Recenseador farão provas no dia 27 de março e devem receber o resultado no dia 6 de maio de 2022.