Celso Sabino tira licença do Ministério do Turismo para votar na eleição da Câmara

O ministro do Turismo, Celso Sabino, se licenciou do cargo neste sábado (1º) para reassumir temporariamente o mandato de deputado federal e participar da eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Filiado ao União Brasil, Sabino é um dos articuladores da candidatura de Hugo Mota (Republicanos-PB) à presidência da Casa.

Esta não é a primeira vez que o ministro solicita afastamento temporário para exercer o mandato parlamentar. Em dezembro de 2023 e dezembro de 2024, ele reassumiu a função de deputado para participar de debates e votações, incluindo a destinação de emendas parlamentares para municípios do Pará.

VEJA MAIS

A eleição para a presidência da Câmara e os demais cargos da Mesa Diretora ocorre neste sábado (1º). O prazo para o registro de candidaturas encerra-se às 13h30, e a sessão para a escolha do novo presidente está marcada para as 16h, no Plenário Ulysses Guimarães.

Para ser eleito no primeiro turno, o candidato precisa obter a maioria absoluta dos votos (257). Caso contrário, será realizada uma segunda votação com os dois mais votados. O processo será presencial, com urnas no Salão Verde e no Plenário.

Após a eleição da Mesa Diretora, o Congresso Nacional realizará a sessão inaugural da nova legislatura na segunda-feira (3), às 15h. Sabino deve reassumir o comando do Ministério do Turismo no mesmo dia.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)