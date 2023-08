Celso Sabino é empossado como ministro do Turismo nesta quinta

O paraense Celso Sabino, novo ministro do Turismo, vai tomar posse do cargo durante cerimônia realizada em Brasília nesta quinta-feira (5). O evento começará às 11h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Na ocasião, será assinado o decreto de instalação do novo CNT (Conselho Nacional de Turismo).

Sabino foi nomeado pelo Diário Oficial da União no dia 14 de julho e, desde então, está licenciado a comandar o ministério. Porém, a posse ainda não tinha acontecido por conta do recesso do Congresso Nacional, que voltou às atividades na última terça-feira (1º). No evento, parlamentares devem estar presentes.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer usar a oportunidade para receber no Planalto congressistas, estratégia para se aproximar do Legislativo. A entrada de Sabino no Executivo foi negociada justamente para uma maior adesão do União Brasil à base de apoio governista.

Com isso, espera-se que o orçamento do Turismo, hoje em R$ 581 milhões (segundo Siga Brasil), seja ampliado. A nomeação do deputado é a primeira de uma série de trocas ministeriais que serão feitas para atender ao grupo político chamado de Centrão.