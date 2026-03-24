Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Castro pode ficar fora das eleições em caso de condenação no TSE apesar de renúncia do cargo

Cláudio Castro não poderá ser cassado, uma vez que renunciou ao cargo, mas a inelegibilidade ainda poderá ser aplicada

Estadão Conteúdo
fonte

Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), renunciou à cadeira do Palácio Guanabara na segunda-feira, 23, às vésperas do julgamento da ação, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que poderia culminar na cassação do mandato dele e torná-lo inelegível até 2030.

Pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Castro teria até o dia 4 de abril para deixar o cargo e estar apto para concorrer nas eleições deste ano, de acordo com a regra de desincompatibilização eleitoral. O mandatário, no entanto, deixou o posto na segunda, antes do julgamento no TSE.

A estratégia, no entanto, não altera o rito ou o julgamento do mérito da ação em curso no tribunal eleitoral. Castro não poderá ser cassado, uma vez que renunciou ao cargo, mas a inelegibilidade ainda poderá ser aplicada, como explica o advogado eleitoral Alberto Rollo.

"Se a ação for julgada procedente, poderá ser aplicada a pena acessória, da inelegibilidade. Então, a única coisa que acontece, na prática, pelo fato dele ter renunciado, é que ele não será cassado porque não tem mais mandato", afirma o advogado.

Após a renúncia de Castro, o Rio de Janeiro entrará em processo para escolha de um novo chefe do Executivo estadual. A definição acontece por meio de eleição indireta que deve ser convocada em até 48 horas após a vacância do cargo. No cenário atual, o prazo se encerra na quarta-feira, 25.

Após a convocação, a escolha do novo chefe do Executivo estadual precisa ocorrer em até 30 dias, em sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Até a realização do novo pleito, de acordo com a linha sucessória do governo, o cargo fica sob responsabilidade do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), o desembargador Ricardo Couto. Isso porque o Estado está em situação de dupla vacância já que o vice-governador Thiago Pampolha também havia renunciado ao cargo em maio do ano passado para ser indicado a uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O nome natural para ocupar o cargo interinamente neste caso seria do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União). O deputado, no entanto, foi afastado do cargo por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bacellar foi preso no dia 3 de dezembro do ano passado suspeito de ter vazado informações da Operação Zargun, em que o então deputado estadual TH Joias foi detido acusado de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho (CV). Apesar de ter sido solto por decisão da Alerj, as medidas cautelares impostas por Moraes, como o afastamento, permanecem em vigor.

Imbróglio jurídico

No dia 12 deste mês, Castro sancionou uma Lei Complementar regulamentando o rito das eleições indiretas no Rio de Janeiro. O texto aprovado na Alerj prevê que o voto dos deputados será aberto um prazo para desincompatibilização de apenas 24 horas. Neste caso, um secretário de Castro poderia se candidatar estando no cargo até às vésperas da eleição indireta.

As regras foram questionadas pelo PSD, partido do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes - que renunciou ao cargo para disputar o governo do Estado - no STF. No dia 18 deste mês, o ministro Luiz Fux suspendeu trechos da lei aprovada no Rio sobre o prazo e a forma de votação. A liminar será analisada pelo plenário da Corte e pode mudar os nomes postos como candidatos ao "mandato-tampão".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

Cláudio Castro

TSE

inelegibilidade
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

malabarismo

Vice-prefeito manobra para cursar Medicina em SP sem renunciar ao cargo

Einart Guedes é primo do prefeito, que quer criar um novo tipo de licença aos gestores locais

24.03.26 14h33

justiça

Castro pode ficar fora das eleições em caso de condenação no TSE apesar de renúncia do cargo

Cláudio Castro não poderá ser cassado, uma vez que renunciou ao cargo, mas a inelegibilidade ainda poderá ser aplicada

24.03.26 14h23

Bolsonaro permanece internado, sem previsão de deixar hospital, diz boletim

24.03.26 13h53

eleições 2026

Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel se filia ao PSD para concorrer a deputada federal

Segundo os passos do pai, que já foi candidato à Presidência, apresentadora decidiu ingressar na vida política

24.03.26 13h07

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO

Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O banqueiro namora com a influenciadora Martha Graeff, que possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram

17.03.26 15h07

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

BRASIL

Carlos Bolsonaro publica foto do pai em hospital e diz que situação 'é muito delicada'

Segundo Carlos, Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva devido à persistência de uma pneumonia bacteriana

17.03.26 11h07

LEGISLATIVO

Alepa aprova reajuste de 6% para servidores estaduais no Pará

Encaminhada pelo governador Helder Barbalho, a proposta tem como objetivo atualizar salários, proventos e pensões do funcionalismo

17.03.26 16h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda