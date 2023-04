Castanhal sediou a oitava rodada de audiências do PPA e LOA para a região

Foi realizada nesta sexta-feira, 28, em Castanhal, nordeste do estado, uma audiência pública para elaboração do Plano Plurianual 2024-2027 (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2024.

A audiência foi promovida pelo governo estadual por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e contou com a presença de autoridades e representantes dos poderes Legislativo e Executivo, parceiros institucionais e líderes comunitários.

Castanhal sediou a oitava rodada de audiências do ciclo de diálogos regionais. O município faz parte da Região de Integração Guamá que compões as doze regiões de integração do estado.

Durante a audiência foram apresentados investimentos estruturantes e ações estratégicas previstas para os próximos quatro anos para a região nas áreas de educação, segurança pública, saúde, meio ambiente, desenvolvimento social e econômico, cultura e infraestrutura.

A diretora de planejamento estratégico da Secretaria Adjunta de Planejamento e Orçamento, Socorro Castro, destacou os investimentos para o município de Castanhal, como a construção do Condomínio Industrial e a construção do segundo Batalhão de Policiamento Rural.

“São demandas importantes do município que em breve a população irá poder contemplar como o distrito industrial que vai atrair ainda mais desenvolvimento para a região e na área da segurança termos a implementação do sistema de videomonitoramento com inteligência artificial e a construção do 2° Batalhão de Polícia Rural em Castanhal”, explicou Socorro Castro.