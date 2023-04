Audiência pública do PPA e LOA será realizada em Castanhal

Nesta sexta-feira, 28, será realizada em Castanhal, nordeste do estado, uma audiência pública para elaboração do Plano Plurianual 2024-2027 (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2024.

A audiência será promovida pelo governo estadual por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e contará com a presença de autoridades e representantes dos poderes Legislativo e Executivo, e parceiros institucionais.

As audiências públicas serão realizadas nas 12 regiões de Integração do Estado. Atendendo à Região de Integração Guamá, o município de Castanhal sediará a oitava audiência neste ciclo de diálogos regionais.

O objetivo das audiências é proporcionar um espaço aberto para a elaboração de soluções às demandas do Pará.

Durante a audiência serão apresentados investimentos estruturantes e ações estratégicas previstas para os próximos quatro anos para a Região de Integração Guamá. O público poderá expor sugestões, fazer encaminhamentos ou questionamentos sobre as propostas de diretrizes e investimentos estratégicos, conforme as regras estabelecidas no evento.

Região de Integração Guamá abrange os seguintes municípios: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia de Nazaré.

Serviço

Abertura: 28/04/2023 09h00

Encerramento: 28/04/2023 13h00

Local: Auditório do Instituto Federal do Pará (IFPA)

Endereço: Rodovia BR-316, KM-61, Castanhal