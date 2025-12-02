Cassação de Carla Zambelli pode ser analisada na CCJ da Câmara nesta terça

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados pode analisar, nesta terça-feira, 2 de maio, o processo de cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

A parlamentar foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão e à perda do mandato. A condenação ocorreu por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A representação contra a deputada está incluída na pauta. O deputado Diego Garcia (Republicanos-PR) deve apresentar o parecer sobre o caso durante a sessão. Um pedido de vista pode adiar a votação da matéria.

Próximos passos do processo de cassação

Após a análise da CCJ, o processo segue para o plenário da Câmara. Neste local, a decisão final será tomada pelos deputados. A cassação de Zambelli exige o mínimo de 257 votos favoráveis para ser aprovada.

A sentença do STF já determinou a perda imediata do mandato da parlamentar. No entanto, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu que o tema deve passar pela análise dos deputados.

Carla Zambelli: Condição atual

Carla Zambelli está detida na Itália. O Ministério Público do país emitiu um parecer favorável à extradição dela. Em setembro, a deputada participou de forma remota de uma audiência na CCJ.

Nessa audiência, a parlamentar trocou acusações com o hacker Walter Delgatti. Ele foi condenado no mesmo processo que envolve a deputada.