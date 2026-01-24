Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Caso Sefer: Arnaldo Jordy critica impunidade no judiciário do Pará

Autor da CPI da Pedofilia denuncia rede de proteção que mantém médico livre há 16 anos e ressalta papel da opinião pública em condenações

Gabriel da Mota
fonte

Arnaldo Jordy, ex-deputado federal e autor da CPI que investigou a pedofilia no Pará, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal (Everaldo Nascimento / O Liberal)

O ex-deputado federal Arnaldo Jordy denunciou a existência de uma "rede de proteção" institucional no Pará que impede a prisão de condenados por pedofilia. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o autor da histórica CPI que investigou o tema no estado citou o caso Sefer como o exemplo mais grave de impunidade. O médico Luiz Afonso Sefer foi condenado há 16 anos e, mesmo após o processo transitar em julgado, continua em liberdade.

De acordo com Jordy, o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) apresentou resistência histórica no julgamento de crimes sexuais contra vulneráveis. Entre 2005 e 2009, o órgão registrou apenas 17 sentenças de condenação por estupro de vulnerável, uma média de três por ano. Esse número saltou para 93 condenações em 2010, após a pressão exercida pela CPI e pela mídia nacional.

A influência do poder político nas decisões judiciais

O ex-deputado apontou que o poder econômico e político das figuras envolvidas trava o avanço da justiça no Pará. Ele destacou que o ex-procurador-geral do Estado é sobrinho do condenado e que empresas ligadas à família possuem contratos milionários com o governo. Para ele, o silêncio institucional é o principal aliado desses criminosos.

"O Tribunal de Justiça do Pará, com honrosas exceções, agiu de forma velhaca nesse caso, motivado por outros interesses. Houve avanços no Judiciário por pressão da opinião pública. No caso Sefer, recentemente um desembargador pediu vistas para tentar revogar uma decisão que já havia transitado em julgado. Foi um absurdo tão grande que o corregedor nacional do CNJ teve que intervir", disse Arnaldo Jordy.

Números da impunidade

  • Tempo de espera: 16 anos desde a condenação de Luiz Afonso Sefer.
  • Sentenças em 2009: apenas três condenações por estupro de vulnerável por ano.
  • Sentenças em 2010: 93 condenações após pressão da CPI da Pedofilia.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

liberal entrevista

arnaldo jordy

pedofilia

pará

justiça

caso sefer
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

PGR se manifesta contra soltura de Filipe Martins, preso por trama golpista

Filipe Martins foi preso provisoriamente no último dia 2 de janeiro, quando cumpria regime domiciliar após ser condenado a 21 anos de prisão

24.01.26 18h52

LIBERAL ENTREVISTA

Pedofilia: Arnaldo Jordy critica 'sequestro' do orçamento público para combate ao crime no Pará

Ex-deputado afirma que emendas parlamentares sem transparência retiram verbas que poderiam equipar conselhos tutelares e centros de apoio

24.01.26 16h30

LIBERAL ENTREVISTA

Caso Sefer: Arnaldo Jordy critica impunidade no judiciário do Pará

Autor da CPI da Pedofilia denuncia rede de proteção que mantém médico livre há 16 anos e ressalta papel da opinião pública em condenações

24.01.26 16h15

MANIFESTÇÃO BOLSONARISTA

Planalto instala grades para chegada de manifestantes comandados por Nikolas Ferreira

A caminhada organizada pelo parlamentar vai percorrer cerca de 240 quilômetros em protesto contra as condenações decorrentes do 8 de janeiro de 2023.

24.01.26 16h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ENTENDA

Bolsonaro de volta para casa? Moraes envia à PF perguntas da defesa para sustentar prisão domiciliar

A corporação terá o prazo de dez dias para concluir a perícia e juntar o laudo aos autos.

19.01.26 18h02

crítica

Lula diz que Bolsonaro trouxe 'cassino para dentro das casas' dos brasileiros

O discurso de Lula vai ao encontro do discurso da equipe econômica do governo que critica Bolsonaro por não ter regulamentado as bets durante a expansão do setor

20.01.26 14h48

JUSTIÇA

TJPA atende pedido da Prefeitura de Belém, derruba liminar e decisão é alvo de críticas do Psol

Presidente do tribunal suspendeu decisão que paralisava sessão da Câmara; a vereadora Marinor Brito contesta efeitos econômicos e democráticos

22.01.26 11h26

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda