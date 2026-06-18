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Política

Caso Master: PF cumpre buscas contra Jaques Wagner, líder do governo no Senado

Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, tendo como alvo principal de busca e apreensão o senador Jaques Wagner (PT). Líder do governo Lula no Senado, o parlamentar é investigado por suposta participação em fraudes que envolvem o Banco Master, o PT da Bahia e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A investigação da PF apura os vínculos dos envolvidos no esquema. O Estadão solicitou um posicionamento de Jaques Wagner, mas sua defesa ainda não se manifestou publicamente sobre a operação.

A operação também mira Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, com buscas em empresas e residências na Bahia, São Paulo e Brasília. Lima é apontado como o responsável por implantar um sistema de crédito consignado para servidores no governo da Bahia, durante a gestão de Wagner. O Credcesta, como era conhecido, tornou-se o principal ativo financeiro do Banco Master.

Mandados e medidas cautelares

Ao todo, a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão. Foram também determinadas medidas cautelares, como a proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaportes e uso de monitoramento eletrônico.

Conexões e fases anteriores

Esta fase marca a primeira vez que a Operação Compliance Zero tem como alvo políticos aliados ao presidente Lula.

Augusto Lima, empresário influente na Bahia, já foi alvo da Compliance Zero. Ele havia sido preso na primeira fase, em novembro, mas foi solto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e não foi alvo de etapas posteriores.

A suspeita da PF é que Lima também atuou na operação fraudulenta de venda do Banco Master ao Banco Regional de Brasília (BRB).

Em fases anteriores, a PF já mirou o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que foi ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Palavras-chave

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/MASTER

Jaques Wagner
Política
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