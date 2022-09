Casal troca beijos e abraços enquanto furta farmácia; vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um casal troca beijos e abraços durante um furto a uma farmácia próximo à praça Rio Branco, no Centro de Teresina (PI). Segundo a polícia, crime ocorreu na madrugada dessa quinta-feira (22). As informações são do G1.

VEJA MAIS

Nas imagens, os suspeitos aparecem mexendo em caixas no depósito da farmácia. Em outro momento, a mulher encontra dinheiro em espécie e esconde dentro da roupa, enquanto é abraçada e beijada pelo companheiro.

Ao perceber que estavam sendo filmados, o homem se aproxima da câmera e a desconecta. De acordo com o delegado Sérgio Alencar, do 1º Distrito Policial, o casal fugiu levando dinheiro e outros produtos da farmácia.

"Eles são conhecidos da polícia por arrombamentos e furtos. O boletim de ocorrência ainda não foi registrado e nem os suspeitos localizados", informou.